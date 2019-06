Prefieren pase rápido el camión, aunque no traiga refrigeración

HERMOSILLO, Sonora.- Aunque ocho de cada diez camiones urbanos no traen encendido el aire acondicionado, a los usuarios les interesa más la frecuencia de paso.



Con marcas en el termómetro de más de 40°C, algunos usuarios del transporte de Hermosillo preferirían aguantar sudores y altas temperaturas a bordo de un camión urbano, pero llegar a sus destinos.



"Yo uso la ruta 9 y la he esperado hasta una hora, aun con estos calores la mayoría no tiene aire acondicionado, pero ya eso es mucho pedir, con que pasen, vale más llegar temprano a tu casa que esperar a que pase un camión con aire", dijo el señor Jesús Ballesteros.



LARGA ESPERA



En un sondeo realizado a usuarios del transporte de distintas rutas, la mayoría mencionó que debido a que los tiempos de espera son muy largos, sería primordial que se mejore primero este aspecto y después el tema del aire acondicionado.



"Por el trabajo principalmente, uno debe llegar temprano y a veces los camiones tardan muchísimo, uno se puede aguantar tantito el calor arriba de un camión, porque si lo estás esperando en una parada, tampoco es que estás en lo freso", dijo un usuario de la línea 19.



MÁS SOPORTABLE



Para Clara Rivas, usuaria de la línea 10, y quien asegura no le ha tocado ningún camión con aire, considera que si las rutas pasaran con mayor frecuencia vendrían menos llenas y sería más "soportable" el calor.



La encuesta de mayo realizada por la Unión de Usuarios sobre el servicio de transporte arrojó que el 80% de los camiones no traen encendido el aire acondicionado, mientras que los tiempos de espera rebasan los 50 minutos en algunas rutas,



Según lo mencionado por Ignacio Peinado Luna, líder de la Unión de Usuarios, la Ley de Transporte establece que del 1 de mayo al 30 de septiembre deben traer encendido el aire acondicionado, y de no hacerlo es motivo de sanciones administrativas e incluso es una causal para la revocación de la concesión.