Prefieren pasar por el basurero

HERMOSILLO, Sonora.- Además de representar un riesgo para la salud porque los hermosillenses lo utilizan como basurero clandestino, ciudadanos consideran peligroso para los peatones cruzar por un predio baldío en la colonia Villas del Cortés.

Y es que aunque se arriesguen a ser víctimas de algún acto delictivo, tanto ciclistas como transeúntes prefieren andar por una brecha que abrieron entre los desechos, que dar la vuelta en las siguientes dos cuadras para ingresar a las viviendas.

“Está bien sucio y huele muy feo, pero es más fácil cortar camino por en medio, que dar una vueltota por el bulevar; a veces uno viene cansado y lo que quiere es llegar a su casa rápido, y como ya está marcado el camino, pues es rápido”, enfatizó Manuel Díaz.

El señor, usuario de la brecha que conecta al bulevar Progreso con las calles Villas del Cortés y De los Alcaldes, puntualizó que la utiliza todos los días y nunca le ha tocado ver que se cometa algún delito.

“Estoy de acuerdo con la gente que dice que es peligroso, porque como hay árboles y matorrales, sí se presta a que alguien se esconda y salga de repente a robar o asaltar, pero en lo personal no me ha tocado”, indicó.

Daniela Roldán, residente en el sector, precisó que también utiliza el espacio de manera frecuente, pero intenta cruzar lo más rápido posible para no coincidir con otras personas mientras camina.

“Sí me da miedo, pero me da mucha flojera darle la vuelta por la Piña (General Piña)”, señaló, “y la peste como quiera, porque me tapo la nariz o paso corriendo cuando de plano no se soporta, pero es raro que haya animales muertos”.