¡Precaución! Carretera a Bahía de Kino se encuentra bloqueada por pobladores de El Triunfito

BAHÍA DE KINO, Sonora.- Para exigir la reconexión de energía eléctrica y una pronta solución ante un problema que llevan años sufriendo, pobladores de El Triunfito bloquearon la carretera 100 rumbo a Bahía de Kino, como medida de protesta, y solicitan la presencia de las autoridades.

Desde el viernes pasado, alrededor de 50 familias de El Triunfito, colonia del poblado Miguel Alemán, no cuentan con energía eléctrica, pues el transformador al que están conectados de manera irregular, se quemó y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aparentemente no realizará una reparación si no se cumplen ciertos requisitos.

Al parecer, ayer hubo una reunión con otro grupo de personas que no éramos nosotros y dijeron que la CFE nos ponía una mufa colectiva, pero sale como en 200 mil pesos y no tenemos de fondos para pagarla. Además, no nos conviene, porque la mufa esa solo sirve para 20 casas y somos más de 50", explicó Rocío Ibarra, una de las afectadas.

La falta de servicio de luz ha afectado a hombres, mujeres y niños, dijo, ya que desde el viernes que ocurrió el problema los alimentos se echaron a perder y el calor de los últimos día ha sido insoportable, pues ninguno de los aparatos eléctricos pueden usar.

Le perjudicada destacó que lo que buscan es que a cada familia se le ponga su mufa y se le haga un contrato o que pongan una mufa con varios medidores por separado, pero ese proceso tarda seis meses y no pueden estar sin el servicio.

Arturo Contreras, comisario de Miguel Alemán, aseguró que varias veces han tenido acercamiento con la CFE y acudirán hoy al poblado para tener una mesa de diálogo y llegar a una solución en beneficio de los afectados.