"¿Por qué a mí?", se pregunta Claritza

HERMOSILLO, Sonora.- "Le he preguntado a Dios ¿por qué a mí? muchas veces, pero aún no encuentro la respuesta", expresó Claritza Bencomo Murrieta, la menor que resultó lesionada en la explosión de un transformador subterráneo en el Centro el pasado 27 de noviembre.

La joven de 15 años ya está en Hermosillo después de casi mes y medio en Sacramento, California, donde recibió atención especializada en el Hospital Shriners.

Expresó que aún siente terror al recordar ese día, pues no olvida el sentimiento de pánico después de ser sacada del transformador en llamas.

"No recuerdo muy bien, cuando explotó no sé si se abrió la tapa del transformador, pero sentimos cuando nos jaló y ya no supimos nada más.

"Sentí miedo, mucha desesperación, aún lo siento cuando pienso en lo poco que recuerdo. No sé cuándo me sacaron, pero sí que empezó a llegar mucha gente, llamaron a las ambulancias y que nos llevaron", contó.

Después de ahí, Claritza dijo no tener ninguna imagen clara hasta que llegó al Hospital Shriners, ya que siempre la mantuvieron sedada.

En Sacramento sintió que le dieron otra oportunidad de vida después de lo qué pasó.

"Los doctores y enfermeros me medicaban, me limpiaban las heridas, me ponían las pomadas y la vendas. A veces era doloroso pero me trataban muy bien siempre y eran muy cuidadosos, por eso quiero darles gracias por haberme atendido y dar lo mejor de ellos siempre".

Allá vio a su amigo Luis Fernando, quien también se vio afectado en la explosión del transformador en las calles Guerrero y Dr. Noriega.

Me encontré dos veces a Luis Fernando cuando íbamos a terapias, no podía abrazarlo por las heridas, pero sí me dio mucho gusto verlo", recordó, "le pregunté cómo estaba, cómo se sentía y él me preguntó lo mismo, pero no tocamos el tema de lo que había sucedido".

Ahora que ya está en Hermosillo, Claritza se siente ansiosa por volver a la escuela, se ha mantenido en contacto con sus amigas de la escuela y desea volver a verlas.

También quiere aprovechar esta nueva oportunidad de vida para hacer cosas buenas, pues según expresó, esta experiencia la motivó a tener ganas de apoyar a quien lo necesite.

AÚN NO HAY ACUERDO CON CFE

La mamá de Claritza, Mayra Murrieta, explicó que aún no llegan a un acuerdo con CFE, pero siguen las negociaciones y hasta el momento la empresa se ha mantenido pendiente de la condición de su hija.

"Estamos en negociaciones", dijo, "por parte de ellos no hay negativa, nosotros muy recién pasó el accidente solicitamos un apoyo para poder irnos y no se pudo, pero entendemos que son aseguradoras, no hay respuesta inmediata pero tampoco negativa, entonces vamos a ser pacientes".

"Yo no he tenido ningún problema con CFE, de hecho las veces que los he requerido los veo pendientes de nosotros", aseguró.

Claritza comentó que ahora que está en casa seguirá al pie de la letra los cuidados que le recomendó su doctor, pues debe de cuidarse del frío, del calor, y ponerse pomadas en la piel. El 4 de febrero espera regresar a la escuela y, en la medida de lo posible, volver a la normalidad.