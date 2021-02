Por inhalación de humo mueren madre e hijo en incendio de su hogar en La Cholla

HERMOSILLO, Sonora.- Los primeros indicios del incendio ocurrido en la colonia La Cholla, que dejó a dos personas sin vida, indican que las personas murieron por inhalación de humo, informó Mario Alberto Aguilar, oficial de bomberos.

Explicó que el reporte del incendio en casa habitación lo tuvieron cerca de las 4:46 horas de hoy y al llegar elementos de bomberos observaron que salía humo por el ducto que conecta a un aerocooler.

"Salía humo y fuego en la recamara de la parte de atrás de la vivienda, ingresan y les informan que posiblemente pueda ver unas personas en el interior", contó.

Al ingresae se percataron que una llama de fuego salía de un cilndro de gas de 10 kilos que estaba al interior de una de las habitaciones del domicilio.

La mujer de 50 años y el hombre de 30 fueron hallados en la sala de la casa, los elementos sacaron a las víctimas para tratar de reanimarlas en conjunto con Cruz Roja Mexicana.

"Lamentablemente no fue posible", abundó, "los cuerpos según me informan no tuvieron quemaduras, posiblemente haya sido por la inhalación del mismo humo".

La mujer fue identificada como Mayra y el hombre como Rogelio tenían un parentesco de hijo y madre en hechos ocurridos en las calles Tehuán y Peña Flor al Norponiente de Hermosillo.