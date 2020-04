Ponen su buen sazón al servicio de los demás

Cuando empezó a estudiar su carrera de Gastronomía en Puebla, el ahora chef Mike de la Mora pasaba largas jornadas sin probar alimento porque estaba en una situación económica complicada, hasta sentir dolor en el estómago.

Traer esos recuerdos a su memoria y ver la realidad de muchas personas en Hermosillo que, como él en aquellos tiempos, llevan días sin comer, lo motivaron a ayudar de la forma en que mejor sabe hacer: Cocinando.

Señaló que aunque muchas personas e instituciones han sido solidarias con las familias de escasos recursos en esta cuarentena, hay veces en que recibir una despensa no resuelve todo, porque ni siquiera hay en qué cocinar.

Hay gente que está días sin comer afuera del hospital, hay personas que están en situación de calle, también adultos mayores que están en cama y no tienen familia, y ya les regalaron despensa pero no se pueden mover. Esas personas necesitan comida”, expresó.

Fue así que luego de una convocatoria pública en Facebook para invitar a participar, este lunes cocinó poco más de 250 platos de comida para repartir en hospitales y con personas en cama e indigentes.

“Hay personas que me dicen ‘es que tú crees que vas a cambiar las cosas’, pues a lo mejor no las cambio”, dijo, “pero ese día, esa persona no va a tener hambre, eso sí lo garantizo”.

RECIBEN DONATIVOS

Para ese primer día, De la Mora aportó el material necesario para cocinar y puso manos a la obra, pero ayer por falta de insumos ya no pudo repetir la buena obra. Por ello, puso a disposición una cuenta bancaria para recibir donativos, pero quien lo prefiera también puede apoyar con alimentos de cualquier tipo.

“A veces la gente es muy malpensada, por mí no hay problema, si quieren traerme las cosas, yo ya veo qué tengo y con eso hago comida”, dijo.

Las donaciones se pueden entregar directamente en la universidad Ceuno, donde el chef estará, cada día que sea posible, preparando los platillos de comida para repartir.

¿Cómo apoyar?

En especie:

Pueden llevar alimentos a Universidad Ceuno (Navarrete y Solidaridad), de 9:00 a 18:00 horas.

Con ayuda económica:

Cuenta Banorte:

4915 6630 5900 5059

A nombre de Miguel Ángel de la Mora García.