Pone en marcha Antonio Astiazarán programa de capacitación

HERMOSILLO, Sonora.- “Estamos haciendo realidad un compromiso que hice durante campaña, que era crear este fondo que no tenía el Gobierno Municipal”, expresó el presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, al iniciar el programa de capacitación para jefas de familia Maxi Apoyo, con el que contarán con herramientas y recursos para que poner su propio negocio.

Dijo que este programa de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico es posible porque la sociedad y el Gobierno se unieron en un objetivo común, debido a que tienen el apoyo del Centro de Formación para la Mujer (Ceforma) y del colectivo Unidas por Sonora.

No hay capacitación, recurso o programa de Gobierno que sea suficiente si no va acompañado del crecimiento personal de las mujeres, por eso me entusiasma mucho que Ceforma se involucre porque no sólo nos va a enseñar a producir, vender y generar ingresos, sino a crecer como personas”, expuso.