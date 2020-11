Pone color a la Navidad con sus adornos

HERMOSILLO.- Al llegar noviembre Nidia Edith Durazo Ramírez comienza a fabricar hermosos adornos navideños para los árboles navideños que decoran las casas hermosillenses.

Las manos de Nidia Edith logran transformar una esfera de unicel en un hermoso muñeco de nieve, un pedazo de tela en los pies de un duende y el hielo seco en llamativas paletas rojas.

Desde niña me encantan las manualidades, pero como negocio empecé hace cinco años. Surgió porque hice unos sombreros para una boda y yo siempre decoraba las fiestas de mis niños, y a la gente le gustaba y empezó a pedirme cosas”, manifestó Durazo Ramírez.

Todos los trabajos de Nidia son hechos a mano, cuidando cada detalle para ofrecer un producto de calidad y del agrado de sus clientes.

“Me encanta lo que hago, me he ido preparando tomando cursos, comprando herramientas para innovar... siempre les gustan los adornos navideños que hago y eso me motiva”, expresó Nidia.

Si quieres ver sus creaciones puedes visitar la fanpage DuRam Creative o en Instagram nedia_duram o marcar al celular 66-22-82-20-79.