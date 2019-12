Pondrán distintivo azul en casa de personas con autismo

HERMOSILLO, Sonora.- Papás de niños con autismo pondrán un listón o corona azul sobre la puerta de sus hogares para que los vecinos identifiquen dónde hay personas con esta condición y no usen pirotecnia demasiado cerca, informó Arely Palafox, secretaria técnica de la Asociación Autismo Sonora.

Varios papás pondrán una corona o listón navideño pero azul, para que los vecinos sepan que ahí hay una persona con autismo y tengan precaución de no tirar cohetes escandalosos que pueden provocar que alguien entre en crisis”, explicó.

COMPRENSIVOS

Con esto, aclaró, no se pretende que los vecinos no pongan música o no se diviertan con pirotecnia si así lo desean, sólo que sean respetuosos con la condición de los demás.

“Nosotros lo que pedimos es que si quieren poner música lo hagan de manera moderada, que no pase a molestar a las otras familias. En el caso de la pirotecnia pueden usar cohetes que no hagan un ruido tan escandaloso o que lo hagan en un baldío o una zona alejada de los demás”, solicitó.

El respeto y la comunicación entre vecinos puede hacer una enorme diferencia para las familias en las que hay un miembro con condición autista y por eso recomendó hablar con tiempo y explicar la situación a personas que viven cerca de sus hogares para que sean comprensivos.