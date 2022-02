Polvo, humo y metales están en el aire que se respira en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- El polvo, quemas de basura y la combustión de los vehículos de motor son los principales causantes de la contaminación en la ciudad, cuya calidad del aire es posible considerarla de preocupación, pues no se cuenta con equipo que mida la concentración de partículas más pequeñas a las PM10 y en gases.

Y aunque la concentración de partículas está por debajo de la norma, en el aire que se respira en la ciudad hay partículas de plomo, cromo, fierro y zinc, los cuales pudieran afectar a las personas con bajas defensas.

De acuerdo con la información del Instituto Municipal de Ecología (IME) la calidad del aire en Hermosillo permanece por debajo de los niveles permitidos, al presentar durante el 2021 un registro de partículas PM10 de 36.8 microgramos por metro cúbicos al año.

La norma oficial indica que el límite permitido es de 40 microgramos por metro cúbico. Francisco Gil Barraza, titular del IME, explicó que semanalmente se toman muestras, para al final del mes tener un resultado.

A pesar de que algunos valores durante los últimos días del año se registraron por encima de los 40 mgxm³, el promedio anual para el 2021 fue de 36.8 mgxm³, el cual fue menor al 2020, cuando se presentaron 37.2 mgxm³ para dicho periodo.

Consideró que influyó la disminución de la quema de cohetes y que hubo más atención a las quemas clandestinas, lo que afectó al promedio anual.

En Hermosillo los mayores niveles de contaminación se registran en invierno, ya que es posible alcanzar los valores máximos permitidos por la Norma Oficial, incluso también superarlos.

Los principales factores de la contaminación en Hermosillo son el polvo, quemas de basura y la combustión de los vehículos de motor y la zona más contaminada es el sector Norponiente de la ciudad.

Dentro del aire que se respira hay elementos como plomo, cromo, fierro y zinc, los cuales aunque estén por debajo de la norma, estos pudieran afectar a las persona con bajas defensas.

Roberto Ramírez Leal, maestro investigador de la licenciatura de la Universidad Estatal de Sonora, apuntó que además en el aire se han encontrado partículas de hidrocarburos, pero se realiza un estudio para saber cuál es la cantidad de estos contaminantes en el ambiente.

El académico agregó que también es posible conocer qué tipo de enfermedades puede causar una mala calidad del aire.

La zona Norponiente es conocida como el área con mayor contaminación en la ciudad yla mayor fuente de contaminación es el polvo, en lugar de la emisión de gases por los vehículos como en las grandes ciudades.

Algunos hidrocarburos detectados en el aire de la ciudad de Hermosillo, detalló, son dióxido de azufre y óxidode carbono.

Para tener una mejor calidad del aire, Ramírez Leal apuntó que es recomendable tener un mejor programa de áreas verdes, ya que ayudarán a evitar que se eleven una mayor cantidad de partículas al cielo.

De igual manera, indicó, es necesario contar con automóviles en óptimas condiciones mecánicas y prevenir la quema de basura durante la temporada de invierno.

• Son partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento e incluso polen, que están dispersas en la atmósfera.

• Su diámetro varía entre 2.5 y 10 µm (1 micrómetro corresponde la milésima parte de 1 milímetro).

La reforestación con árboles endémicos ayudaría a que el aire en la capital sonorense registre mejores resultados en la medición de la calidad del aire.

Diana Meza Figueroa, docente investigadora del Departamento de Geología de la Universidad de Sonora, detalló que otras acciones son el evitar la generación de residuos, utilizar de forma compartida vehículos y vigilar el crecimiento de la ciudad.

La investigadora destacó que plantas endémicas como el mezquite o palo verde tienen hojas pequeñas para capturar partículas finas y que detienen su paso a la atmósfera.

Al tener Hermosillo gran parte de su superficie pavimentada o cubierta de concreto, explicó, al momento de la temporada de lluvias, éstas erosionan las calles, ocasionando que, una vez que se sequen, sea mayor la cantidad de partículas de cemento y otros compuestos en el aire.

Meza Figueroa indicó que en los ochenta se creía que era mejor una ciudad totalmente pavimentada para reducir las partículas en el aire, pero se ha demostrado que se tiene un efecto contrario.

En Hermosillo es posible considerarla de preocupación al igual que la Ciudad de México en la cuestión de la calidad del aire, debido a que no se tiene con el equipo necesario para medir la concentración en partículas más pequeñas a las PM10 y en gases.

En la Ciudad de México se tiene un programa de verificación vehicular por lo tanto se tiene un control de los gases que se emiten de los vehículos y en Hermosillo no tenemos eso. Cuando nosotros encontramos partículas de zirconia en la atmósfera quiere decir que los catalizadores de los carros no están funcionando, la función de éste es convertir el gas que emite el motor en uno más amigable con el medio ambiente”, dijo.

Pero al no contar con las herramientas necesarias, no solamente podría haber zirconia en el aire que se respira en la ciudad sino también muchos otros más que pueden ser dañinos para la salud de sus ciudadanos.

Será en diciembre cuando por fin los empecemos a medir, pero no me va a resultar sorpresivo que tengamos un problema con eso, esto tieneque ver con la misma naturaleza de la ciudad. No es que no tengamos vehículos, sino que hagamos un uso responsable de éste”, señaló.