Policías auxiliares solicitan ser incluidos en vigilancia de eventos

HERMOSILLO.- Personal auxiliar, antes conocidos como policías auxiliares, se manifestaron por afueras del Ayuntamiento de Hermosillo para pedir que se les incluya en la vigilancia de eventos sociales.

Justina Vera López, una de las manifestantes, explicó que ya tienen un año sin poder trabajar debido a la pandemia y ahora al no haber cobros para eventos sociales por parte de Inspección y Vigilancia, ellos se han quedado sin oportunidad de ser contratados.

Ahorita ya reactivaron los eventos, ya hay eventos en casinos, en hipódromos, pero como no están cobrando los permisos, si no hay permisos que cobrar, no hay policías en los eventos y nosotros los que queremos es que nos reactiven a nosotros”, explicó.

Las mujeres y hombres que se manifestaron dijeron que es gracias a la ayuda de familiares que se han podido alimentar y salir adelante durante la pandemia y de las autoridades no han recibido ni siquiera una despensa.

“Yo dependo de lo auxiliar nomás y todo este año me la he visto negras y no tengo ayuda de nadie, tengo una niña, no hay chamba, no hay trabajo, no tengo nada”, dijo María Teresa otra de las inconformes.

La manifestación fue cerca de las 11:00 horas de ayer y una comitiva, que dijeron representar a 180 personas afectadas, dialogaron con autoridades municipales y lograron tener un acuerdo.

Las mujeres informaron que esperan contar con el apoyo del Cabildo del Ayuntamiento para que aprueben que los locales de eventos paguen la seguridad y ellos puedan volver a tener ese ingreso.