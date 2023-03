Policía Estatal debe enfocarse en combate a la inseguridad y no en inspeccionar restaurantes, mencionó líder de restauranteros

HERMOSILLO, Son.-La policía estatal debe enfocarse en atender temas relacionados con el combate a la inseguridad y no realizar labores de inspección en restaurantes, expresó el representante de los restauranteros, luego del anuncio de la Secretaría de Seguridad Pública para reforzar la seguridad en los establecimientos.

Manuel Lira Valenzuela, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), indicó que ante los hechos violentos ocurridos en un restaurante bar donde una persona perdió la vida, esto no debe generalizarse y afectar al sector.

Destacó que las propuestas para revisar y modificar la Ley de Alcoholes del estado, que mencionó el Gobernador del Estado, son positivas en algunos aspectos, pero en otras provocaría una afectación al gremio.

Sobre el anuncio de María Dolores del Río, secretaría de Seguridad Pública, de aumentar la vigilancia en los establecimientos, dijo que los elementos de la Policía Estatal son pocos y deben enfocarse en atender los problemas de inseguridad de toda la comunidad.

"Hay pocos elementos, nosotros preferimos que se dedicaran a atender cosas que tengan que ver con el ataque y combate a la inseguridad, este lamentable suceso que ocurrió no debe repetirse, por eso invitamos a la cámara a que se capaciten en cuanto a protocolos, es un suceso único que no deja de ser lamentable, pero no podemos generalizar a una industria y menos afectarla en el sentido que aún no llegamos a los números que teníamos antes de la pandemia. Preferiríamos que la Policía Estatal estuviera cuidándonos del crimen organizado, en vez de estar labores de inspección en restaurantes", recalcó.