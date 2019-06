Podrán monitorear "al de la basura" con una app

HERMOSILLO, Sonora.- Se prevé que en dos semanas los hermosillenses puedan monitorear, por medio de una aplicación, al camión recolector de la basura, infirmó Norberto Barraza Almazán.



El director de Servicios Públicos Municipales explicó que en este momento se están dando los últimos detalles a la aplicación, pues se está trabajando para instalar el GPS en todas las unidades.



"Se están equipando a los 79 camiones recolectores de basura con GSP y eso apoyará bastante al ciudadano porque podrá ver dónde viene el camión de la basura y así sacar las bolsas a tiempo", señaló.



De acuerdo con Barraza Almazán, el principal beneficio es que la basura no estará muchas horas en la banqueta y así se previene que los perros rompan las bolsas.



"Sobre todo en esta época de calor no hay que exponer mucho tiempo la basura al Sol porque en ocasiones hay comida en las bolsas y eso ocasiona malos olores.



"Con esta aplicación sacará la basura a tiempo, no antes ni después, la podrá poner en la banqueta cuando el camión esté por pasar, lo que no generará basura regada en las banquetas o en la misma calle", recalcó.



La aplicación se podrá descargar totalmente gratis para varios sistemas operativos de teléfono celulares.