Podar el árbol ayudará a evitar que lo tumbe el viento

HERMOSILLO, Sonora.- Un total de 293 árboles han sido "víctimas" de las últimas tormentas de verano que se han presentado en la ciudad, informó Norberto Barraza Almazán.



El director de Servicios Públicos Municipales señaló que tan sólo en la última lluvia se cayeron 33 árboles, 28 de ellos en banquetas y patios particulares y 5 en camellones.



Ante el déficit de árboles que hay en la ciudad, que es de unos 70 mil, aseguró que en los lugares donde cayeron serán plantados otros nuevos.



Indicó que cuando un árbol es derribado por el viento es porque no tienen buena raíz, pues son plantados en espacios que ofrecen poca oportunidad de crecimiento y la gente no los poda.



"A veces están en terrenos donde no tendrán espacio para crecer y la raíz levanta banquetas o no logra desarrollarse por completo y los hace débiles", detalló.



"Todo esto nos permitirá tener un crecimiento más ordenado de los árboles y evitaremos que haya problemas después de que estén tocando cables y que sea un riesgo", expuso.



Una vez al año es cuando los árboles deben podarse, señaló, esto de acuerdo a las recomendaciones de los expertos del área de Parques y Jardines.



"En el período de otoño e invierno el árbol entra en una especie de ‘hibernación’", explicó, "por eso es cuando deben de podarse para un mejor desarrollo".



Y es que, comentó, un árbol demasiado frondoso ofrecerá mucha resistencia al aire y si sus raíces no están bien afianzadas será derribado por el viento.



Los árboles que más han caído por los vientos son mezquites, ceibas, eucaliptos y yucatecos.