Poco más del 50% de aspirantes a donar sangre logra hacerlo

HERMOSILLO, Sonora.- Cerca de 350 donantes de sangre recibe la Secretaría de Salud al día en los nueve bancos de sangre con los que cuenta y aunque hay reservas para atender emergencias, es importante que las unidades de pacientes que requieren transfusiones sean repuestas, por ello la importancia de la donación voluntaria.



El detalle es que apenas poco más de la mitad de quienes se acercan a intentar donar resulta apto y cumple con los requisitos, informó el director del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, Édgar Velázquez Vega.



DEBEN INFORMARSE



Uno de los factores por los que una persona no pasa el primer filtro es por no haber leído bien las indicaciones y requisitos, dijo.



Y es que en las indicaciones se explica que el candidato no debe haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 72 horas, no ir desvelado y no haber ingerido medicamentos.



"El 50% de los que van a donar no lee los requisitos, por eso es importante que se orienten adecuadamente, qué actividades no debe realizar un día previo", dijo.



"Se le hace estudio para determinar enfermedades como VIH, hepatitis B y C, sífilis Chagas y Bruselas, pero la información es confidencial y quien no cumpla el requisito se le canaliza para atención inmediata, en caso de requerirlo", expresó.



"Es un proceso sencillo si la población ya viene preparada", explicó, "se hace el registro, valora venas, muestra de sangre, se analiza la sangre y el médico hace la valoración médica y el análisis previo".



LLAMA A DONAR SANGRE



A sus 23 años Aarón Moisés Uribe Arvayo ha donado sangre en dos ocasiones para apoyar a familiares que se encontraban hospitalizados y aunque no todos conocen el proceso de donación, el joven aseguró que es rápido y fácil.



Ayer Aarón Moisés llegó temprano al banco de sangre del hospital Fernando Ocaranza del Issste para verificar si era apto para donar sangre al abuelo de su esposa, quien será operado.



"Llegas temprano, te piden la credencial de elector, te pasan y te hacen unas preguntas, te vuelven a pasar para hacerte un examen de sangre y ahí determinan si eres apto para donar o no", comentó.



El joven no estaba nervioso, pues no es la primera vez que dona sangre, ya que en el pasado le donó a un amigo que le pidió el apoyo; en esta ocasión dijo que había sido rápido y fácil.



"Es para el abuelo de mi esposa, somos parte de la familia y cuando me pidió el apoyo decidí venir, no es la primera vez que dono, pero esto se me hizo más rápido, nos atendieron muy bien", mencionó.



Aarón Moisés hizo un llamado a quienes estén posibilidades de donar sangre a que lo hagan, ya que aseguró es solo un piquete y la recuperación es muy fácil, pero la satisfacción de ayudar es mayor.