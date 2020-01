Poca gente acude a marcha contra las Fiestas del Pitic; bloquean por donde pasará AMLO y piden arreglar baches

HERMOSILLO, Sonora.-Muy poca gente acudió a una marcha que habían estado organizado en contra de que se hicieran las Fiestas del Pitic, y que en vez de eso el dinero fuera utilizado para reparar las calles de Hermosillo.

Primero se reunieron enfrente de la Universidad de Sonora. Momentos después bloquearon el bulevar García Morales, y pidieron que arreglaran las calles.

Por esa vialidad pasará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y señalaron que no se quitarán y que desean que el mandatario conozca el problema.

Eran alrededor de 11 personas las que fueron, y algunos portaban cartulinas en rechazo el evento cultural.

Recientemente, la alcaldesa Célida López dijo que el presupuesto de las Fiestas del Pitic no alcanzaría para pavimentar con concreto hidráulico una sola calle.

López Cárdenas señaló que el año pasado se logró tener un gran número de artistas gracias al patrocinio de la iniciativa privada.

“La expresión de no fiestas para pavimentar no resolvería absolutamente nada, quien puso ese post en redes tiene una ignorancia completa ya que no tiene idea de lo que está tratando de cambiar”

Este evento, el cual se realiza durante las últimas semanas de mayo, destacó que es una tradición que por años se ha llevado a los hermosillenses.

"Son las fiestas que conmemoran nuestros orígenes, que honran a nuestro sector cultural, son espacios de expresión, como el año pasado haremos un gran esfuerzo para que los artistas vengan cobrando muy poco y con patrocinios", agregó.