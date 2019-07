Plantarán más de 100 árboles

HERMOSILLO, Sonora.- Más de 100 árboles nativos se plantarán este domingo en el camellón del bulevar Luis Encinas como parte de una jornada de reforestación y limpieza entre varias agrupaciones.



Noé Medina, del colectivo Gente Buena, detalló que la cita es a las 07:00 horas en el camellón del bulevar Luis Encinas, entre Revolución y Carbó, donde comenzarán con las actividades.



"Serán 100 árboles nativos, como mezquites, los que plantaremos, estaremos por una hora y media, más o menos y es una actividad en colaboración con varios grupos ambientalistas", comentó.



Agrupaciones como Juventud Proactiva, Reduce tu Huella, All for one, Movimiento Freaks y otras más participarán en la jornada, pero la invitación es abierta al público en general, quienes estén interesados en participar.



Noé recalcó que hay muchos movimientos que desean plantar árboles, por lo que unirse a uno de estos grupos o a estas jornadas que se hacen de forma constante, puede ser un primer paso.



"Vamos a tener un punto de hidratación, no será necesario llevar botellas de agua, queremos evitar más basura, tampoco que lleven guantes de látex, tenemos algunos que podemos prestar y que no lleven cubre bocas, puede ser un paño, algo que no represente más basura", dijo.



Las recomendaciones llevar herramienta como palas, en caso de tener, además de ropa que cubra del Sol, sombrero, así como evitar generar más basura en ese camellón.