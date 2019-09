Plantan 15 mezquites en parque del sector Oasis Lantana

HERMOSILLO, Sonora.- Para celebrar un México limpio y querido, vecinos del fraccionamiento Oasis Lantana, acompañados de agrupaciones ambientalistas, realizaron una limpieza y forestación en el parque del lugar.



Un total de 15 mezquites fueron plantados en el parque ubicado en las calles Lantana y Allosia, en el sector localizado al Norponiente de la ciudad, donde además se retiró basura y maleza.



Marco Valencia, coordinador del grupo Juventud Proactiva, detalló que desde hace unas semanas, vecinos del lugar se contactaron con la agrupación para organizar una limpieza y rescatar el parque del lugar.



"En la semana algunos vecinos ya habían avanzado en la limpieza, uno de los vecinos puso su batanga para transportar basura y ramas", dijo.



Al finalizar la actividad, los participantes realizaron una comida mexicana en el marco de las celebraciones del aniversario de la Independencia de México.



Además participaron integrantes de Reduce tu huella, All for one y Algo por Alguien, quienes no descansaron durante el puente para poder acudir a festejar mientras se hacían labores de limpieza y forestación.