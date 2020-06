Planean construir casa a matrimonio

La vida les ha jugado una mala pasada a don Julio César Álvarez y a su esposa Martina Estela Ahumada Moreno, quienes pasan por un momento complicado al no tener un ingreso seguro ni una casa en buenas condiciones.

Don Julio, de 61 años, trabajaba de guardia de seguridad en una empresa privada de donde lo despidieron a principios de año, desde entonces su situación se agravó porque no ha encontrado otro trabajo y con la enfermedad de su esposa (esquizofrenia), le resulta complicado dejarla sola.

La casa donde viven apenas y se sostiene, ya que está hecha de pedacería de madera y plástico.

“No pues uno aquí está pasándola porque pues no hay trabajo pero gracias a los vecinos de aquí que siempre nos han apoyado mucho y a la gente que viene a dejarnos algo, hasta medicamento para mi esposa y para mí nos dejan, ahorita tenemos medicamentos, ya no los tengo que comprar.

“Aquí construí la casa en el Guayacán porque no tenía dónde y con lo que encontraba la hice, ahorita ya se nos está cayendo y como he podido le he puesto madera y tapo los hoyos con hule, pero aquí estamos gracias a Dios”, manifestó Julio Álvarez.

¡UNA CASA!

Los integrantes de la agrupación Unidos Por Una Necesidad se dieron la tarea de visitar a don Julio y a su esposa, y al ver la situación en la que se encuentran decidieron poner un granito de arena y se propusieron construirles una vivienda de material.

Hasta el momento ya tienen la mano de obra, pues dos albañiles, además de plomeros y electricistas dijeron que sí donarán su tiempo y trabajo a esta causa.

Esta fue una inquietud de los jóvenes de la agrupación quienes dijeron sí al proyecto y como entre nosotros hay un arquitecto, se comprometió a hacer los planos de una casita y lo hizo, ya los tenemos y ahora estamos recaudando el material para hacerles realidad este sueño a los señores”, comentó Humberto Gómez, fundador de la agrupación.

Para ayudar a la pareja puede visitarlos en su actual casa, la cual se ubica en la invasión Guayacán, sobre la calle Rama Blanca final, atrás de la iglesia de la invasión.