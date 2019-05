Pizca en vacaciones para pagarse estudios de Gastronomía

HERMOSILLO, Sonora.- De lunes a viernes, Marta Leticia comienza su jornada a las 04:00 de la mañana, preparándose para asistir a la escuela: A las 05:00 horas aborda el camión que la traslada del poblado Miguel Alemán a Hermosillo y una vez en la ciudad, sube a otro que la lleva hasta el plantel educativo.



Siempre es la misma rutina, relató, excepto cuando no cuenta con dinero suficiente para costear el autobús cuyo precio es de 50 pesos el viaje redondo, si muestra su credencial que la avala como estudiante.



"Hago una hora para llegar de la Costa a Hermosillo y después agarro una ruta, donde hago aproximadamente otra hora ó 40 minutos para llegar a la UTH (Universidad Tecnológica de Hermosillo); de mi casa salgo a las 05:00 de la mañana, porque entro a clases a las 07:00", detalló Marta Leticia Valenzuela Morales.



Mientras asiste a la escuela, explicó, los sábados y domingos se dedica a trabajar con una prima, en una tortillería de harina que le deja alrededor de 600 pesos, para sus gastos semanales.



"Pero los días de vacaciones, como son más largos, de dos semanas o a veces hasta tres, me voy al campo, ahí es donde trabajo; junto (dinero) para lo que se me ofrezca en la escuela, pagar la colegiatura, los útiles, ropa que me pongo, viajes o cosas que salgan de la escuela.



"Es un poco cara (la carrera), te pide con lo que vas a cocinar, a veces utensilios, si vas a salir de viaje; a veces, por lo mismo que estoy lejos, llego tarde o no he venido a la escuela, he tenido reprobaciones, pero los maestros también comprenden y me ayudan", platicó.



ORGULLO FAMILIAR



La joven de 21 años de edad precisó que hay necesidades en su hogar, pero su aporte económico es mínimo porque tiene que costear su carrera; sin embargo, en ocasiones ha tenido que ayudar a sus papás aunque se quede sin dinero para acudir a clases.



"Mis papás trabajan en el campo, sí están orgullosos de mí, me dicen que le eche ganas y termine; apenas terminaré el TSU (Técnico Superior Universitario) y quiero seguir para que sea la licenciatura, con el favor de Dios", afirmó.



Marta Leticia subrayó que eligió estudiar Gastronomía por su gusto en la comida y repostería, y la inquietud de conocer más sobre los ingredientes y modos de preparación de los platillos.



"Desde chiquita miraba a mi mamá cocinar, que cocina muy rico por cierto", añadió la joven, "y miraba recetas; desde ahí me empezó a gustar todo eso, tenía como unos 14 años".La directora de la carrera expuso que también 23 jóvenes realizaron una estadía en España, además de resaltar que el costo de inscripción es de sólo mil 60 pesos cada cuatro meses.



"El muchacho realiza por lo menos una práctica a la semana, que dura ocho horas, y ahí sí tiene que llevar sus insumos para hacer las preparaciones, pero el producto elaborado el muchacho se lo lleva a su casa y puede venderlo o compartirlo con su familia.



"La universidad ofrece becas por promedio, alimenticia, socioeconómica y beca deportiva, además de becas que se ofrecen en el interior del Estado; tienen que tener un promedio de 80 mínimo y se estudiantes activos", explicó.



Para este ciclo escolar tuvieron un total de 160 espacios disponibles, con opción de recibir a más jóvenes, según la demanda.