Pierde trabajo y necesita ayuda por sus cuatro nietos

HERMOSILLO, Sonora.- A duras penas ha podido sobrellevar la pandemia la familia de Gloria Elizabeth Escalante Miranda, 46 años de edad, madre soltera que vive con sus hijas de de 27 y 14 años y sus cuatro nietos pequeños, quienes necesitan el apoyo de la comunidad, ya que son de escasos recursos.



Gloria, como es conocida por sus conocidos, vive en una casita localizada en la colonia Puerta del Rey, al Norte de Hermosillo, al lado de su hijas y sus nietos de 10, 6 y 3 años, junto con un bebé, de 8 meses de nacido.



Platicó que ella y su hija se dedican a limpiar casas en algunas colonias, pero a raíz de que inició la contingencia, perdieron el trabajo, ya que no pueden salir a laborar y nadie requiere de sus servicios, por lo que han estado sobreviviendo “casi de puro milagro”, dijo.



“Trabajamos en casa nosotros, pero cuando pasó esto nos pararon y pues tampoco nos quieren dar nada (de ayuda), es que no tenemos seguro. Trabajo tres días en casa y los otros trabajo en una taquería, pero también la pararon.



“Tenemos como dos meses que no trabajamos”, agregó, “señoras, conocidas mías, a veces me hablan así para decirme: ‘Venga a lavarme trastes, venga a hacerme esto’, me dan una feriecita y con eso la hemos ido pasando”.



Hace alrededor de un mes, Gloria trabajó en un programa del Gobierno del Estado armando despensas para regalarlas a las familias vulnerables como ella, según explicó, pero prescindieron de sus servicios y sólo duró tres semanas.



“Pues así nos hemos estado ayudando yo y mi hija, porque ella ha estado yendo a una Iglesia y también las hermanas le dicen: ‘Hermana, ocupo esto, ¿sí me lo puede hacer?’ y ya le dan lo poquito que puedan darle”, añadió.



La residente de la colonia Puerta del Rey comentó que lo más difícil para ella es ver la situación de sus nietos, quienes son los que más sufren, ya que han estado pasando por hambre y calor, además de que no tienen ropa, calzado y ni pañales ni leche para la bebé.



“Nosotros no estamos pidiendo mucho, con lo que sea que nos puedan apoyar, por ejemplo, la niña de 8 meses usa pañales, le damos leche, ropita, zapatitos para los niños, porque la verdad no tienen casi y pues despensa; no me atrevería a pedir, pero por mis niños”.



“Es que realmente no tenemos nada, una señora me regaló dos colchones, pero están muy rotos y viejos, pero de todos modos nos hacen falta y yo se los acepté; no tenemos ni aire y le digo a mi hija que lleve a los niños con la vecina, por el calorón, no se me vayan a deshidratar”.



Si desea apoya a la familia de Gloria Elizabeth, puede comunicarse directamente a su celular 66 22 56 11 84 ó acudir personalmente a su domicilio para realizarle algún donativo de alimento o ropa, al domicilio situado en calle Persia Poniente, número 66, entre Montaña y Desierto Norte, colonia Puerta del Rey, frente al Cecyte Norte.



“Yo a toda la gente le deseo todo lo mejor del mundo y que tenga buena salud, y si me pueden apoyar, con lo que sea, es bienvenido; lo que sea, lo que dicte su corazón, yo se los voy a agradecer también de corazón, que Dios me los bendiga a todos, me los cuide y los proteja”

Gloria Elizabeth Escalante Miranda



DATOS



Gloria Elizabeth Escalante Miranda, 46 años de edad. Domicilio: Persia Poniente, número 66, entre Montaña y Desierto Norte, colonia Puerta del Rey, frente al Cecyte Norte. Teléfono: 66 22 56 11 84