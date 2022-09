Pierde respeto la gente al gas: Protección Civil

HERMOSILLO, Sonora.- El accidente más recurrente en los hogares son las explosiones o incendios por alguna falla en la instalación del gas y la responsabilidad como ciudadanos es verificar que las conexiones y el cilindro no presenten fugas, enfatizó el coordinador municipal de Protección Civil.

Sergio Orlando Flores indicó que hay accidentes en el hogar, oficina o comercio, que la ciudadanía puede evitar, siguiendo algunas indicaciones básicas y que desde siempre, tanto Protección Civil como Bomberos, han emitido en sus redes sociales y los medios de comunicación.

Explicó que todas las viviendas cuentan con algún riesgo, y si en Hermosillo existen alrededor de 300 mil domicilios, seguramente cuentan con alguna línea de gas y conlleva un riesgo tener este tipo de instalación.

Lo que quiero decir con eso es que, cada quien en su domicilio hace cómo mitigar o poder controlar ese riesgo que se tiene con la toma de gas, que es algo tan común y tan normal tenerlo en el domicilio”, dijo.

El funcionario mencionó que al estar tan familiarizado con el manejo del gas L.P., “se le ha perdido el respeto” y no hay tanto temor al momento de manipularlo, a pesar de que es un material altamente inflamable y explosivo, sino se toman las precauciones debidas.

Resaltó que cuando en los hogares surge un problema con la instalación de gas, las personas acuden a un plomero que pudiera dar una solución pronta, pero realmente no cuenta con una certificación para maniobrar este tipo de instalaciones.

A diferencia de las constructoras, empresas y comercios, quienes tienen que acudir a una unidad verificadora certificada por la Secretaría de Energía, para realizar la instalación de gas de manera profesional.

Sergio Orlando Flores reveló que la Coordinación Municipal de Protección Civil está realizando las gestiones para implementar en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (Icatson) una certificación para la instalación en línea de gas.

El problema del gas es como un recurrente en Hermosillo y lo que queremos llegar es a la especialización; al plomero de las ferreterías darle una certificación, porque si hay algo que nos encargó el alcalde, es ver el porqué en las fallas de las tomas de gas.

Estas fallas ocurren más en domicilios particulares, que es donde no está la verificación, esta que te digo, de la unidad verificadora, porque históricamente el plomero fue agarrando el tema del gas, pero no hay una certificación en Hermosillo para decir que el plomero es la persona más adecuada para la manipulación de alguna instalación de gas”, agregó.

El titular de Protección Civil en Hermosillo mencionó que la forma más fácil de saber si una instalación de gas cuenta con fuga es la más conocida por todos: Echarle agua con jabón en el regulador y la línea, y si hace burbujas quiere decir que sí existe fuga y hay que repararla.

En caso de incendios, lo más viable para evitar este tipo de accidentes es contar con la instalación eléctrica regular y adecuada, no dejar velas encendidas cerca de lugares de riego, como camas, cortinas, material flamable, y no dejar al alcance de niños encendedores o cerillos, además de no realizar quemas de basura o maleza.