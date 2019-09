Pierde Prados pero es Líder

El paso perfecto de Prados se vio aniquilado en la séptima semana de actividades del Torneo de Basquetbol de los Jardines, al caer 53-42 ante la Universidad del Valle de México.



Después de 13 encuentros en los que no sabía lo que era la derrota, Prados fue víctima de una gran juego de Luis Lino, quien se despachó con 13 puntos, suficientes para dejar sin efecto los 15 de Alexis Quirrín.



No todo fueron malas noticias para Prados, pues anteriormente habían derrotado 52-49 a Banda San Bosqueña, en duelo que sirvió para que amarraran el liderato una semana más.



Individualmente, Alexis Quirrín volvió a ser el mejor de la duela con 20 unidades, mientras que por los derrotados el que hizo mejor papel fue Javier Pacheco con 18 tantos.



El que sigue en plan grande y a la espera de su oportunidad para subir al primer puesto es el cuadro de Black Mamba, que le pegó 71-44 a Chiflados en juego en el que Carlos Castelo destacó con 18 puntos.



Este no fue el único resultado positivo para ellos, pues posteriormente le pegaron 65-61 a Toros Ecson, encabezados de nueva cuenta por Castelo, quien en esta ocasión destacó con 16 unidades.



Pinturas del Vaquero también se ha metido en una inercia ganadora, pues en esta semana doblegó 72-55 a Pradeños con gran juego de Carlos Martínez, quien fue el motor ofensivo con 18 puntos.