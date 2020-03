Piden vecinos limpiar canal lleno de maleza

HERMOSILLO, Sonora.- Residentes de las colonias El Ranchito y Coloso Bajo se quejaron de la presencia de maleza que hay en el canal principal, ya que por las lluvias pasadas el agua se estancó y se criaron muchos moscos; temen infectarse de dengue y sienten que los haría más vulnerables al Covid-19.



Los reportantes resaltaron que son varios meses los que llevan insistiendo a la autoridad correspondiente con la limpieza del canal, ya que aseguran que desde el año pasado no se limpia y ni las aguas negras ni las pluviales fluyen y los olores son insoportables.



“Incluso tú has venido algunas veces y te decimos lo mismo. Hace mucho que no vienen para acá, nadie, y desde antes que comenzaron las lluvias del año pasado jamás vinieron a limpiar.



“Es más, se están secando las ramas, pero como hay una fuga de drenaje que cae al canal, pues mantiene vivo el cochinero, es un criadero de animales, hasta culebras salen de ahí y ya no aguantamos el cochinero”, expresó Martina Nieves.



Sólo sirve de escondite



El lugar denunciado es el canal de desagüe localizado a lo largo de la calle Canal Principal y Nueva Circunvalación, donde la reportante destacó que la maleza les sirve a los delincuentes como escondite en las noches, cuando los policías los persiguen por alguna razón.



Ante esta situación, exhortaron a las autoridades a limpiar el sitio para evitarse mayores problemas.



“Lo que queremos es que traigan una máquina. Andan diciendo que nos protejamos del coronavirus, ¿y cómo saben si esto no afecta para que se propague el virus?, porque si nos enfermamos de dengue, se nos bajan las defensas y estamos más propensos, ¿o no es así la cosa?”, cuestionó la ciudadana.



Otro de los reportantes también destacó que los ladrones se aprovechan para esconderse y asaltar a los transeúntes, por tal motivo solicitó más rondines de seguridad y vigilancia.