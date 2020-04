Piden tener limpieza con mascotas

HERMOSILLO, Sonora.- A causa del periodo de cuarentena por la contingencia sanitaria de Covid-19 el Centro de Atención Canina y Felina no ha realizado en las colonias las reuniones informativas para prevenir la proliferación de la garrapata, por ello se pide a la ciudadanía tomar medidas preventivas con las mascotas.



El titular de la dependencia, Jorge Zepeda Redondo, señaló que es necesario que los dueños inicien con las acciones preventivas como baños o vacunas contra garrapatas para evitar que estas utilicen a los perros como hogar.



"Hay fumigantes que sirven para esto, los pueden encontrar en las veterinarias y dependiendo del grado de infestación se les puede recomendar algún producto en específico", comentó.



El funcionario manifestó que debido a la contingencia sanitaria los baños garrapaticidas y otros servicios continúan suspendidos hasta nuevo aviso.



"Aún no hace calor y no debe haber tanta garrapata pero sí hemos detectado en diferentes sectores. No es que el perro las produzca, sólo es un huésped", aclaró.