Piden sancionar a los "cochinones" en la López Portillo

HERMOSILLO, Sonora.- Un cúmulo de basura y escombro apareció hace algunos días en el cruce de las calles Yáñez y Huépac, en la colonia López Portillo, y vecinos aseguraron que no es la primera vez que sucede, por lo que solicitan a las autoridades sancionar a quien se sorprenda ensuciando la colonia.



Residentes de los alrededores comentaron que desde el sábado en la mañana se percataron de que "apareció" basura, ropa, muebles y escombro acumulado en plena vía pública y obstruyendo el paso vehicular.



"Así amanece a cada rato y hay un muchacho que está enfermito y también me acarrea cartón y me lo deja aquí y le digo: ‘Boli’, llévatelos para allá, pero no hace caso. Aunque uno barra siempre es la misma aquí, un cochinero por todas partes", comentó Rosario León.



La reportante destacó que en varias ocasiones personal de Servicios Públicos ha limpiado el mismo lugar, pero desconocen por qué en medio de la calles colocan la basura y que nadie se dé cuenta.



"Pobrecito Norberto Barraza, va a tener que venir otra vez, porque nos volvieron a ensuciar. A cada rato vienen y limpian y vuelven a tirar basura, así amanece siempre", destacó.



BATALLAN CON ACUMULADORES



Otros afectados indicaron que en la colonia viven muchas personas conocidas como "acumuladores", ya que tienen sus casas invadidas con basura y todo tipo de material para reciclar, pero que nunca lo reciclan.



"Yo quisiera que hicieran algo al respecto con toda esa gente", expresó Matilde Salas, "porque es una batalla estar lidiándolos, nunca he entendido porqué a la gente le gusta ser tan cochina".



"No sé si ellos fueron los que esta vez tiraron la basura", señaló, "pero casi siempre son los mismos y lo que deberían de hacer es multarlos para que se les quite lo sucios y no tiren basura en la calle".