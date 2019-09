Piden reductores y semáforo en el Luis Encinas

HERMOSILLO, Sonora.- Reductores de velocidad, presencia policial o un semáforo vehicular solicitaron los hermosillenses sobre el bulevar Luis Encinas, a la altura de la Central Camionera, donde el jueves por la noche una mujer de 66 años de edad perdió la vida tras ser arrollada por un autobús de pasajeros.



De acuerdo a la información proporcionada por la Policía Municipal el accidente se registró a las 21:20 horas, cuando Felícitas, de 66 años de edad, intentó cruzar el bulevar Luis Encinas y fue atropellada por un autobús, marca Volvo, color café, modelo 2011, cuyo conductor se dio a la fuga.



Personas que se encontraban en el lugar del accidente comentaron que la mujer de la tercera edad corrió para intentar cruzar, de Sur a Norte, desde la Central Camionera hacia la parada de camiones que está al lado Norte del bulevar, pero la alcanzó el camión.



"La señora intentó cruzar y el del camión parece que no la vio y se la llevó entre las llantas; es que estaba lloviendo y en la noche casi no se ve nada, pero después que se dio cuenta, se bajó y se metió a la Central del Tufesa", declaró de manera anónima un taxista.



Zona peligrosa



Comerciantes y peatones que transitan diariamente por la Central Camionera y sus alrededores, en la colonia Los Naranjos, consideraron peligroso el bulevar Luis Encinas, desde el tramo del bulevar Villas del Pitic hasta el Periférico Oriente.



En un sondeo que EL IMPARCIAL realizó con comerciantes, empleados y vecinos de la zona, señalaron cuatro lugares como "foco rojo", donde se han registrado choques y atropellamientos, por el grado de dificultad que hay al intentar cruzar a la acera contraria.



"Es mucho el riesgo que corre la gente, por ejemplo, en la esquina donde está el semáforo y el expendio (calle Los Pinos), atropellaron también a una viejita, también la mató, ahí está la cruz; a cada rato pasa.



"Un camión urbano, enfrente de mí, le valió (al chofer) y atropelló a un viejito, le agarró el pie y lo aventó hasta la calle; le gritaron que se parara y no hizo caso. No hay conos, no hay reductores, no hay nada, ni cebras amarillas hay, y si hay, no se notan", expresó Juan Carlos Dávila.



El chofer de taxi destacó que un cruce importante es el que está frente a la Secundaria Técnica Número 6, ubicada en Villas del Pitic y Luis Encinas, donde existe un semáforo, pero es difícil de cruzar.



Los entrevistados reconocieron que los accidentes ocurren por la imprudencia de algunos transeúntes, pero el "mal hábito" se debe a la falta de infraestructura para dirigir el tráfico peatonal y exhortaron a las autoridades realizar una investigación para evitar más pérdidas humanas.



"Aquí también a cada rato chocan, porque a parte de los que se cruzan para acá (la central), los carros dan vuelta en ‘U’ y en medio del bulevar y chocan con los que van saliendo, no hay un control", dijo.



El tercer punto considerado por los ciudadanos como de riesgo es el cruce de la calle Los Pinos y Luis Encinas, donde hay un semáforo y rayas amarillas por donde se supone debe dirigirse el peatón, pero éstas están borrosas y las personas no las respetan.



El último cruce peligroso está frente a la Central de Autobuses de Hermosillo, donde hay afluencia de transeúntes que cruzan de un lado a otro, ya sea para dirigirse al parabús o consumir alimentos a las taquerías y fondas de la zona.



"Sí hay cebras, pero están todas despintadas, yo creo que sí debería de haber algo más, un policía o un semáforo, porque la gente no hace caso. Son descuidos que la gente comete y se atraviesan a la brava, pero también si te vas al semáforo es la misma", externó Angelina Gracia.