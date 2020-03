Piden que derrumben la “Casa del Diablo” en Los Arroyos

HERMOSILLO, Sonora.- Residentes de la colonia Los Arroyos solicitaron a las autoridades el derrumbe de la “Casa del Diablo”, ya que sirve como basurero clandestino y guarida de delincuentes que hacen daño a los vecinos.



Se trata del predio ubicado en la esquina de las calles Arroyo Los Cuates y Arroyo El Salto, al Norponiente de la ciudad, donde habitantes que viven a los alrededores aseguraron que son muchos los problemas que atrae el inmueble y urge demolerlo.



“El Ayuntamiento ha venido dos veces y lo ha limpiado, pero la misma gente vuelve a ensuciar, los que andan pepenando en la basura son los que se meten y hacen su desm… ahí dentro y nos afecta muchísimo, porque es un foco de infección.



“Yo que vivo muy cerca, batallo mucho con los animales, se me mete todo el cucarachero a la casa, se brincan los ratones para la casa y no me parece bien. Sí necesitamos, por favor, que hagan algo con esto”, destacó un reportante.



Habitante en la colonia desde el año 2008, el vecino indicó que la casa fue abandonada hace algunos años y, desde entonces, los vándalos la fueron desmantelando hasta que quedó en ruinas; incluso, le han prendido fuego varias veces.



Otro de los afectados expresó que en la parte posterior de la propiedad, en el área del patio, es común que las personas tiren animales muertos, además de la basura, y los olores son insoportables, por eso es que piden que derrumben el lugar para evitar que la gente crea que es un lugar para tirar basura.



“Como ven sola la casa, hacen lo que quieren. El otro día tiraron un perro muerto y era una peste, que ya no aguantábamos todos, ni comer podemos del olor tan fuerte. Luego, tiraron un gato, ya no sabemos qué hacer, porque sí han limpiado, pero al rato está igual”, resaltó el denunciante.



VIVIÓ UNA FAMILIA AHÍ



Los afectados indicaron que la casa no siempre estuvo sola, sino que años atrás era habitada por una familia, pero de un día a otro empacaron sus cosas y se fueron de prisa, entonces, los delincuentes empezaron a robar poco a poco lo que quedaba de las instalaciones hasta dejarla como está.



Por los acontecimientos que han ocurrido dentro del predio, las personas comenzaron a llamarla la “Casa del Diablo”, ya que aseguraron que antes tenía peor aspecto, estaba llena de graffiti, quemada y la basura que había era tanta, que se desbordaba hasta la vía pública.