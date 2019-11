Piden mayor vigilancia en Las Amapolas

HERMOSILLO, Sonora.- Mayor seguridad y vigilancia pidieron vecinos y feligreses de la Parroquia San Judas Tadeo, luego de que en la madrugada del martes delincuentes dañaron las instalaciones con la intención de robar, pero no lograron su cometido.

Vecinos de la colonia Amapolas se quejaron de los múltiples robos que se viven día y noche en esa zona, y lamentaron que la delincuencia haya alcanzado a la parroquia del "Patrono de las Causas Difíciles".

Es una vergüenza que anden robando hasta a la Iglesia para poder drogarse, no tienen perdón de Dios. La verdad estamos cansados de tanto ‘malandro’, no se vive de otra aquí, espero que pongan vigilancia", expresó Josefina "Chepina" García.

Uno de los empleados de la parroquia, localizada en Revolución y Del Fresno, platicó que fue el martes en la madrugada cuando personas desconocidas violentaron una de las ventanas que colindan con el patio Poniente e ingresaron al lugar, pero no lograron robarse nada.

"Pues quitaron una reja de la ventana, de una de las oficinas y sí se metieron, pero no se robaron nada porque sonó la alarma y pues se fueron.

"No es la primera vez que se meten", dijo, "ya la otra vez también se metieron e hicieron desastre, ya nos traen entrados.

"Pero qué curioso que quieran robar en la casa de Dios, no lo puedo creer", expresó

COLONIA "PELIGROSA"

Adelaida, una creyente que acudió al templo a pedir por la salud de un familiar, comentó que no estaba enterada de la situación, pero se sabe que la colonia está considerada por muchos como "peligrosa" y se debe reforzar la seguridad.

"No estaba enterada, pero qué mal está eso. ¿Qué se pueden robar de aquí los rateros? Si hay puras cosas que a los que creemos en San Judas nos interesa. No me parece que hayamos llegado a estos extremos.

"Yo considero que deben de poner más vigilancia", agregó, "si ya saben dónde hay más delincuencia, ¿por qué no actúan? yo por eso le digo a mi hijo que cuando vengamos para acá, cierre bien el carro, porque uno nunca sabe".

Una de las vecinas que prefirió permanecer en el anonimato, realizó una solicitud a las autoridades para que intensifiquen los rondines en la zona, ya que según lo expresó, a los alrededores viven personas de dudosa reputación y temen ser sus víctimas en cualquier momento, ya que se sabe que son los que roban y asaltan.