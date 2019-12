Piden más vigilancia vecinos de La Metalera

HERMOSILLO, Sonora.- Residentes de la colonia La Metalera se dijeron sorprendidos por la ola de inseguridad que en los últimos días se ha presentado en la zona, especialmente por los homicidios, ya que aseguraron que la colonia había estado pacífica y piden a las autoridades más vigilancia.

Tras los últimos acontecimientos que se registraron, entre ellos un homicidio, los vecinos de la colonia localizada al Oriente de la ciudad se extrañaron por lo ocurrido, ya que, aunque es insegura, desde hacía tiempo no pasaban situaciones similares.

"No te voy a decir que no pasa nada, porque sí, pero como en todas partes, ahorita hay mucho maleante que nomás anda viendo a quién amolarse, pero en los 30 años que tengo yo con la tienda no me ha pasado nada.

"Lo que sí sabemos es que pues roban por aquí y allá, y sí se pelean los cholos, pero hace mucho que no mataban a gente como en los días que pasaron, pero yo considero la colonia tranquila, dentro de lo que cabe", expresó un comerciante.

FALTAN RONDINES

El habitante en la colonia desde hace más de 43 años consideró que lo que hace falta son más rondines de vigilancia en el sector, ya que rara vez se ven las patrullas vigilando, excepto cuando suceden situaciones a un homicidio o riñas que traen consecuencias.

SON VECINOS

Por temor a represalias, los reportantes prefirieron permanecer en el anonimato, ya que las personas que hacen daño o que consideran como parte de la delincuencia son algunos de sus vecinos.

"Si nosotros los vimos crecer y todo, y a nosotros no nos hacen nada, pero no falte que anden drogados y no sepan quién es uno y te suelten un machetazo, más para la parte de abajo, allá para el vaso de la presa, esa parte es la más fea", indicó una vecina que tiene más de 35 años en la colonia.

Los denunciantes solicitaron a las autoridades incrementar la vigilancia en la colonia para evitar los enfrentamientos entre los delincuentes y que los habitantes salgan dañados.