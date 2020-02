Piden más vigilancia en la Milla Norte

HERMOSILLO, Sonora.- Residentes de colonias del Norte de Hermosillo solicitaron a las autoridades mayor vigilancia y seguridad en la zona peatonal conocida como Milla Norte, ya que los delincuentes se esconden entre la maleza para asaltar.

La Milla Norte abarca todo el trayecto del bulevar Juan Bautista Escalante, desde el final del bulevar Morelos hasta la altura de la calle Margarita Maza de Juárez, en la acera Norte, la cual desde hace varios años fue adaptada para que los hermosillenses realicen actividades físicas.

Según los usuarios, gran parte del problema inició hace alrededor de tres años, cuando el lugar comenzó a decaer, a pesar de que las autoridades le brindan mantenimiento e instalaron, en algunas áreas, aparatos para ejercitarse.

"Hace como unos tres años comenzó a crecer la maleza del canal y luego dejaron caer el lugar con cuestión del alumbrado. Hace poco lo acaban de arreglar, pero sólo un tramo, desde la General Piña, creo, hasta la Maza de Juárez.

"El problema es que hay muchos malandros que se juntan en el canal y se esconden, aprovechan los árboles que crecieron y las ramas, para esconderse y asaltar; al menos, es lo que me han dicho, porque a mí no me ha pasado nada", comentó José Nieblas.

El residente de la colonia Villa Colonial desde hace más de 10 años, destacó que a pesar de que una parte del área para caminar y hacer ejercicio fue remodelada el año pasado, muchos ciudadanos tienen temor de acudir a hacer ejercicio al caer la noche, ya que hay historias, incluso, de que durante el día también asaltan.

TRATA DE NO IR SOLA

Mariana Luna, quien transita a diario por el lugar, indicó que en una ocasión fue molestada por un hombre que se escondía entre las ramas que están en el canal, por eso trata de no caminar sola por el lugar porque ha escuchado cosas desagradables del sitio.

"Sí creo que deberían de andar policías", dijo, "sobre todo en la tarde, porque sí camina mucha gente por aquí".