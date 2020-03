Piden cuidar a niños para evitar haya accidentes

Los padres de familia que se encuentran en aislamiento en su vivienda por la pandemia del coronavirus no deben dejarse llevar por la rutina y se mantengan alerta para evitar que los menores ocasionen un problema.

Francisco Matty Ortega, jefe de Bomberos, explicó que los menores están por cumplir cerca de dos semanas al interior de la vivienda y un momento de ocurrencia pueden originar un accidente.

Vamos ya de algunos días de aislamiento, puede aumentar la posibilidad, por eso las personas deben de tomar conciencia en no dejarse llevar por la rutina de los aislamientos y siempre mantenerse alerta”, indicó.

La cocina es el principal punto de peligro para los niños, manifestó, porque se encuentran la estufa, microondas, refrigerador y los artículos de cocina como cuchillo, cerillos y tenedores.

“Está la preparación de los alimentos calientes, entonces podríamos decir que es el área de mayor riesgo y también algunas personas en las alacenas guardan productos de limpieza que pueden ser muy tóxicos en un momento determinado”, dijo.

¿Y QUÉ HACEN?

En su experiencia al frente de bomberos, comentó, los niños acostumbran a trepar árboles o subirse a bardas lugares donde peligran y en las recámaras tienen varias conexiones que deben de vigilar que no haya tantos enchufados a la vez para evitar un sobrecalentamiento.

“Otra de las áreas es el baño que está el riesgo de caídas sobre todo por el riesgo de las regaderas y lo resbaladizo que pueden ser los suelos, y de ahí nos vamos al resto de la casa”, señaló.

A once días del resguardo que tuvieron las familias por el coronavirus, Matty Ortega dijo no han tenido registros de accidentes al interior de las casas y la población no debe perder la conciencia de la seguridad y dejarse llevar por la rutina.