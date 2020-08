Piden contenedores de basura en Bahía de Kino; señalan hay cubrebocas y guantes de latex en la playa

HERMOSILLO.-Visitantes de Bahía de Kino aseguran que hacen falta que se coloquen más contenedores de basura en la playa, para evitar contaminar el área.

"Yo no he visto ningun contenedor, la verdad. Llegamos y nosotros pusimos nuestra bolsita aquí para recolectar la basura y llevárnosla en el carro, porque aquí no hay donde echarla", mencionó Antonio, visitante de Hermosillo.

Otra queja que manifestaron, fue que los pocos contenedores que había siempre estaban llenos y por eso tampoco podían utilizarlos.

"Siempre están llenos los contenedores, nosotros llegamos desde las 7:00 y ya estaban así, o sea esa basura puede ser de días, por eso se vuela y termina en el agua", se quejó Maricela, madre de familia y vacacionista.

Por su parte, la familia López decidió llevar sus propias bolsas para no generar deshechos, ya que señalaron la playa es de todos y es deber de cada persona cuidarla.

"Yo traigo aquí a mi esposa y mis hijas, nos divertimos, disfrutamos, lo minimo es dejar limpio", opinó Felipe, padre de familia.

Ademas, el tambien residente de Hermosillo, dijo sentirse muy avergonzado de las personas, pues vio cubrebocas y guantes de latex en la playa.