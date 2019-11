Piden ayuda por perros callejeros en Rancho Grande

HERMOSILLO, Sonora.- Cansados por la presencia de garrapatas y güinas en el interior de las casas dijeron estar algunos vecinos de la colonia Rancho Grande, quienes atribuyeron el problema a que hay muchos perros con dueño en las calles y nadie hace nada para remediarlo.

Una de las más afectadas es Marisela García, residente de las calles Contratistas y Pedro Vega, quien aseguró que desde hace varias semanas su casa ha sido invadida por garrapatas que los mismos canes de la calle "acarrean" y ya está cansada de la situación.

"Hay un perrerío en la calle, todos los perros están llenos de güinas, garrapatas y de todo. Yo no tengo perros y adentro de mi casa estaba invadida la semana pasada. Hay casas que tienen como tres perros pero andan en la calle, no los bañan, no los cuidan y esos perros están invadidos de garrapatas y de güinas.

"Adentro de mi casa", agregó, "vi una güina en el techo y la maté, pero en ese momento vi otra y me puse a mover todo y había por todos lados del techo y las paredes, pasándose para con la vecina y mi hija me ayudó a matarlas".

La reportante detalló que tuvo que lavar los techos y las paredes con creolina, un desinfectante para pisos, ya que era demasiada la fauna nociva que tenía dentro de su vivienda, la cual ingresó por debajo de las puertas y el patio.

"Moví los sillones, moví las camas y por la orillita del piso era una chorrera, como si las hubieran sembrado", relató.

Otra de las vecinas, que prefirió omitir su nombre por temor a represalias de otros habitantes de la colonia, comentó que también tiene el mismo problema y solicitó la ayuda de las autoridades para que investigue el área afectada.

"Yo también, una vecina que estaba rentando la casa y tenía como seis perros y la casa de la vecina se llenó de garrapatas, pero ella se fue y se quejó con la que le estaba rentando la casa y ya se la pidieron, pero dejó el animalero ahí.

"Ojala hagan algo las autoridades", señaló, "porque no se puede vivir con tanto perro en la calles y sin que los dueños se hagan responsables, porque eso también es maltrato animal y se supone que está penado y te castigan por eso".