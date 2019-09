Piden ayuda familias afectadas por explosión en colonia Los Jardines

HERMOSILLO, Sonora.- Familiares y vecinos de las familias Ríos y Jiménez, afectadas por la explosión en la colonia Los Jardines la semana pasada, solicitan apoyo de la comunidad para levantar el escombro y así poder iniciar de nuevo la construcción de sus hogares.



El pasado jueves la explosión por acumulación de gas en una vivienda de las calles Sebastián Lerdo de Tejada y López del Castillo, ocasionó la muerte de madre e hija, quienes quedaron debajo de los escombros.



La explosión afectó a viviendas aledañas, sobre todo las de los costados, que deberán ser demolidas, pero ante la incertidumbre de no tener los recursos para hacerlo, familiares y vecinos buscan contratar maquinaria para retirar el escombro.

ESTÁN FAMILIAS DE LA EXPLOSIÓN EN LA INCERTIDUMBRE

La explosión en una vivienda de las calles Sebastián Lerdo de Tejada y López del Castillo, el jueves de la semana pasada, afectó casas aledañas y ahora tendrán que ser demolidas, pero las familias no tienen recursos para hacerlo.



“Yo creo que nos haremos cargo de la renta de la maquinaria para levantar el escombro entre las dos familias”, comentó Fátima Ríos, nieta de Don Manuel, uno de los lesionados del incidente.



“Mi abuelo está internado y estamos solicitando también poyo económico para su hospitalización, se le quebró un brazo y cinco costillas, se le perforó un pulmón y está internado en Terapia Intermedia”, comentó.



Fátima sufrió un golpe en la cabeza donde tuvieron que hacerle once puntadas, además de presentar lesiones en la espalda y requiere estudios para descartar alguna complicación o lesión mayor.



La familia Ríos está por lo pronto en casa de unas vecinas, pero por recomendación de Protección Civil no pueden sacar nada de su vivienda y carecen de productos básicos como ropa, zapatos y despensa.



Algunas personas han donado unos pocos de muebles, como sillas, una mesa y un colchón para cuando puedan levantar su hogar de nuevo.



Pero también requieren de ropa para hombre y mujer, así como despensa y diversos enseres del hogar.



Si desea apoyar con algunos artículos o dinero en efectivo, puede comunicarse al teléfono 6623650365, con Fátima Ríos.