Piden auxilio vecinos de Puerta del Rey

HERMOSILLO, Sonora.- Hartos de los robos en sus viviendas dijeron estar los residentes de la cerrada Altadena, del fraccionamiento Puerta del Rey, en donde los atracos se registran a diario y según expresaron, las autoridades no han hecho nada para solucionarlo.



La cerrada está ubicada sobre el bulevar Carlos B. Maldonado y avenida Monte Hermoso, al Norte de la ciudad, en donde aseguran que día y noche los delincuentes aprovechan cuando los vecinos dejan las casas solas y les roban.



“Pues a mí, hace un mes, más o menos, me hicieron daño en mi carro, me robaron la batería y el estéreo, y pues lo abrieron.



“Como yo trabajo todo el día, hay ocasiones que llego a mi casa y dejo el foco prendido todo el día, y llego y está apagado, está aflojado como que lo apagan como para ver si llego o no llego”, comentó una de las reportantes.



Por temor a represalias, los ciudadanos pidieron permanecer en el anonimato, ya que afirmaron que los ladrones viven en la misma cerrada y, aunque ya saben quiénes son, no sirve de mucho, porque las autoridades piden pruebas y no los han atrapado en flagrancia.



CASA SOLA



Otra de las residentes afectadas platicó que siendo madre soltera, tiene que salir a trabajar y la casa se queda sola la mayor parte del día, y hace alrededor de dos semanas prácticamente la dejaron con lo que traía puesto, porque los delincuentes le robaron “hasta la risa”.



“Ponle ahí que estoy enc… porque me dejaron sin nada, se llevaron lo poco que tenía, porque soy madre soltera y apenas me acabalo para comprarme mis cosas, y se llevaron la estufa, el refrigerador, la ropa, todo, me dejaron vacía la casa.



“Te juro que lo único que me dejaron fue la ropa sucia, no se la llevaron porque estaba sucia y eso es lo único que dejaron los ratas, hasta el cereal del niño se llevaron”, expresó.



DECIDEN UNIRSE



Por la gran cantidad de delitos que suceden en la colonia, algunos residentes decidieron unir sus fuerzas y formar un grupo de WhatsApp en el que están en constante comunicación y acordaron realizar reuniones vecinales para tomar decisiones.