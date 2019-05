Piden arreglar camino a mirador del Cerro de la Campana

HERMOSILLO, Sonora.- El camino a la cima del Cerro de la Campana se encuentra lleno de baches y piedras, además de que se ocupa un baño público en el lugar, indicaron visitantes del sitio.



"Del 1 al 10 le doy 5 de calificación al camino porque hay baches grandes, no caí en ninguno porque mi carro es ancho y les pase por en medio", dijo Arnulfo Soria, quien viene de Nogales.



Explicó que el sitio es bastante vistoso para el turismo y es el mirador principal de la ciudad, donde acuden cada vez que visitan la capital sonorense, y un baño serviría mucho.



"No hay sanitario, a veces que uno siente la necesidad y estando aquí arriba del cerro se complica, ya me ha pasado en otras ocasiones que tengo que bajar y pues ya no regreso", explicó.



Marco Laborín, quien llegó acompañado de su esposa e hija a la cima del emblemático cerro de Hermosillo en su motocicleta, comentó que tuvo que esquivar algunos baches y gracias a que estaban vacíos los carriles no tuvo ningún problema.



Lo que más le afectó en el trayecto fueron las piedras sueltas que caen del cerro al camino debido a que son demasiadas, al momento de pasar una llanta encima botan y pueden golpear a una persona, expuso.



También observó alcantarillas abiertas y algunas salidas de agua sin tapaderas lo cual es peligroso tanto para los vehículos como para quienes pasean en el sitio.