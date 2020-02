Piden a autoridad limpiar y vigilar puente HGE-Unison

HERMOSILLO, Sonora.- Estudiantes y transeúntes que usan el puente peatonal ubicado entre la Universidad de Sonora y el Hospital General del Estado, solicitan a las autoridades del Ayuntamiento que lo mantengan limpio y hagan algo con las personas en situación de calle que viven en él, ya que lo usan hasta como baño.

"Pasé por el puente, como todos los días, pero de verdad siempre tengo que pasar con la boca tapada o con la mano en la nariz porque es un asco, siempre huele a mariguana cuando pasas en la mañana y tienes que ir con cuidado viendo el piso para no pisar algo, como es el caso de hoy, que había heces y no parecían de perro exactamente, para mí como estudiante no es nada seguro eso", se quejó Naomi Álvarez, estudiante del sexto semestre de la carrera de Sicología.

Esta situación, indicaron los usuarios que suelen pasar por ahí, es muy común y por ello prefieren mejor pasar por debajo aun cuando existe el riesgo de ser atropellados, ya que el puente está siempre lleno de basura e incluso, los que entran a las 07:00 horas a la escuela, dicen siempre sentir un olor a mariguana o ver a indigentes dormidos arriba.

Solicitan alumbrado

Otra cosa que solicitaron los estudiantes fue alumbrado en el puente, ya que los que entran demasiado temprano o salen muy tarde, indican que se encuentra muyoscuro el lugar.