Pide poner agua y comida a perros y gastos de la calle

HERMOSILLO, Sonora.- Las altas temperaturas no solo afectan a las personas, los amigos de cuatro patas sin hogar sufren las inclemencias del clima, por lo que el rescatista de animales Hugo García pide a la población brindar agua y comida a los animalitos de la calle.



Hugo sale a diario en sus ratos libres a recorrer algunas calles por distintas colonias para dejar agua y croquetas a los perros y gatos de la calle, en esta temporada de calor espera que más gente se sume a esta iniciativa.



"Lo más fácil es dejar afuera de su casa un traste con agua y croquetitas, lo más económico, cambiar el agua a diario y así ayudar a los animalitos porque también sufren con este calor", dijo.



El rescatistas de animales no pertenece a alguna asociación específica, pero desde hace varios años realiza una colecta de croquetas, material de curación y limpieza para ayudar a los que tienen albergues para perros o rescatan animales.



El "Perrotón" que organiza le ha permitido contar con croquetas para donar a los animalitos, aunque asegura que cuando se acaba a la semana puede llegar a gastar menos de cien pesos.



"Hago recorridos por la calle por distintas colonias para dejarles croquetas y ponerles agua, a la misma gente les pido en algún traste que ya no usen o si veo un bote tirado, es lo que recomiendo, lo más económico", mencionó.