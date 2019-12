Pide colocar bufandas en los árboles y dejar mensajes de apoyo

HERMOSILLO, Sonora.- Luego de ver en redes sociales que jóvenes dejaban sus bufandas en lugares públicos para personas en situación de calle, Karime Lizárraga Díaz inició con esta actividad en el Parque Madero.

La joven, al revisar en su armario, vio diversas bufandas y pashminas que ya no utilizaba y que pensó en regalar en alguna ocasión, y fue así que en redes sociales convocó a las personas a colocarlas en los árboles de los parques de sus colonias.

"Esto se trata de invitar a la comunidad a que vengan a colocar alguna bufanda que ya no utilicen y que gente con menos recursos pueda tomar una de ellas y cubrirse del frío", explicó, "no es necesario comprar una, más bien una que esté en nuestra casa y que ya no utilizamos".

Lizárraga Díaz añadió que también al momento de colocar las bufandas en la rama o el tronco del árbol pueden colocar un mensaje positivo para la persona que lo recibirá y así alegrar su día.

"Esta actividad la hicieron en otro país y a mí se me hizo bonita y la compartí, también hubo gente de Hermosillo que dijo que también deberíamos hacerlo aquí", comentó la joven.

Para Karime, es la primera vez que realiza esta actividad, la cual espera que repliquen los hermosillenses desde sus colonias para ayudar a quienes más lo necesitan en esta temporada fría.