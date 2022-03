Pese que hoy iniciaría el registro de autos extranjeros, página de Repuve se encuentra deshabilitada

HERMOSILLO, Sonora.- El registro de vehículos extranjeros que iniciaba este martes presentó un atraso debido a que la página de Repuve a nivel nacional aún no se encuentra habilitada.

Desde temprano dueños de vehículos extranjeros acudieron al módulo del Registro Público Vehicular (Repuve) ubicado en el estacionamiento de la Unión Ganadera, para solicitar información, pero se les indicó que el sitio web aún no se encontraba habilitado.

Aldo Durazo Bejarano, coordinador de Repuve en Sonora, informó que se espera que para este miércoles el sitio web quede listo y los usuarios puedan iniciar su registro en línea.

Alejandro, dueño de un vehículo adquirido en Estados Unidos desde hace dos años, fue uno de los usuarios que llegó al módulo de Repuve para solicitar información e iniciar su proceso.

Vengo a pedir información para regularizar mi carro para no andar con el miedo de que me lo puedan quitar. Al principio quise regularizar, cuando decían que costaba diez mil pesos, pero me pusieron muchas trabas", dijo. -