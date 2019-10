Personas de talla baja, pero con gran corazón

HERMOSILLO, Sonora.- Banquetas y escalones altos, lugares casi imposibles de alcanzar y miradas de sorpresa de los demás, son a los principales obstáculos a los que se enfrentan las personas de talla baja.

Una lucha constante para tener una mayor inclusión en lugares públicos y para que su condición sea catalogada como discapacidad para tener mayores oportunidades, son los retos

que buscan superar.El 25 de octubre se conmemoró el Día de las Personas de Talla Baja, y para Rossy Vázquez, presidenta de la Asociación Personas de Gran Corazón en Sonora, aún hay una lucha grande para visibilizar a quienes tienen esta condición.

Su hijo Adrián es una persona de talla baja, a sus seis años disfruta jugar beisbol en el equipo Guerreros de Hermosillo, conformado por niños y jóvenes con discapacidad, pero también le gusta ir a la escuela.

Y aunque al principio no fue fácil, pues no contaba con las adaptaciones necesarias para él, poco a poco logró que hicieran modificaciones, y es lo que busca la asociación, que en escuelas, restaurantes y parques haya infraestructura adecuada para ellos.

"En el kínder sufrió mucho ‘bullying’, me decía que los niños no querían jugar con él porque estaba muy chiquito, pero ahora en la primaria es diferente, en las escuelas no hay nada para ellos, no hay mesabancos de su estatura, todo es tamaño regular, pero se debe dialogar", dijo.

A las dos semanas de ingresar a la primaria, después de hacer las gestiones correspondientes, logró que en la escuela colocaran un baño especial para él.

SON QUINCE EN EL ESTADO

Alrededor de 15 personas de talla baja conforman la asociación de municipios como Hermosillo, Cananea, Nogales y Caborca, pero buscan que más se unan.

El viernes celebraron el día, como cada año, con un evento en el Parque Infantil, a partir de las 16:00 horas familiares y público en general pudieron asistir de forma gratuita para conmemorar el día.