Personal de salud lleva desinfección a la colonia Cuauhtémoc

HERMOSILLO, Sonora.- Vecinos de la colonia Cuauhtémoc, al Sur de Hermosillo, han recibido el servicio de desinfección en sus casas por parte de la Secretaría de Salud; se espera que durante dos semanas sean beneficiadas las mil 200 viviendas del sector.

Evangelina López de Romo de Vivar, conocida entre su sector por promover campañas de reciclaje y de concientización contra el cáncer, comentó que fue una sorpresa que la dependencia estatal se pusiera en contacto con ellos para ofrecerles esta opción.

Indicó que fue el pasado viernes cuando acudió personal de Salud a la calle Nezahualcóyotl, entre Quetzalcóatl y Pirámide de la Luna, para desinfectar alrededor de 80 casos como medida preventiva para evitar contagios de Covid-19.

No todos los vecinos estaban, algunos estaban ya avisados y no les interesó, hubo personas que no quisieron, que no les gusta que entren a sus casas”, expresó la vecina.