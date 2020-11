“Pensé que iba a morir, pero le pedí ayuda a Dios”

HERMOSILLO.- “Dios mío ayúdame”, imploró “Clara” cuando sentía que ya no podía más, pues tenía las manos de su esposo estrangulándola. “Pensé que me iba a morir, pero en ese momento pedí ayuda a Dios. Él me soltó y caí como un costal de papas”.

Cuando “Clara” tomó la bocanada de aire supo que ese día tenía que irse o terminaría muerta a manos de la persona que ella amaba y con la que había compartido 15 años de su vida.

Yo tenía a mi niña cuando lo conocí y fue muy amable con nosotras, tenía detalles bonitos que fueron cambiando cuando me casé con él, lo que más me enfadaba era cuando tomaba cambiaba de ángel a diablo”, recuerda.

Al principio fue maltrato emocional y “Clara” decidió contárselo a sus familiares cercanos, pero el consejo que recibió fue que se aguantara, pues no cualquiera la iba a recibir con una criatura.

Por medio de chantajes no la dejaba trabajar, la ropa que “Clara” tenía no correspondía a la de una joven de 23 años, en ese entonces, y hablaba con pocas vecinas, sabía que algo no estaba bien pero no quería verlo, explica.

Con la llegada de dos niñas más a su vida veía un rayo de esperanza para su matrimonio, pero este se desvanecía cada fin de semana cuando él llegaba borracho y ella tenía que esconder a las niñas bajo la cama para que no les gritara o les fuera a pegar.

"Un día lo vi que venía en muy mal estado y nos encerramos, empezó a gritarme cosas horribles y vi cuando tomó una pala que estaba en el patio y quebró todos los vidrios de las ventanas y enchuecó la puerta que era de metal, ahí fue cuando debí de haberme ido”, se aprieta las manos y continúa su relato, “sabes que no está bien pero no puedes dejarlo, es horrible es como una adicción”.

Cuando llegó a un culto religioso hace dos años en busca de paz encontró ayuda, algunas veces había comentado con sus vecinas, quienes escuchaban el maltrato que sufría casi a diario, que le consiguieran un lugar para salir de esa vida que estaba llevando, pero no encontraron quién las guiara.

En Sonora hay varias fundaciones que apoyan a la mujer en varias áreas de su vida, sin embargo son pocas las dedicadas a ayudar a quienes sufren algún tipo de maltrato.

Refugio Hacienda la Esperanza

Karem valles Sampedro directora de Atención a la Mujer comentó que Refugio Hacienda la esperanza, atiende a mujeres que son víctimas de tentativas de femicidios, violaciones, abusos sexuales, que no tienen una identidad, mujeres que están en una situación de abandono, sufren violencia extrema, han sido humilladas, maltratadas o mutiladas.

El albergue trabaja con un objetivo especializado abarcando todas las áreas para lograr que las mujeres se sientan autosufientes para seguir adelante y capacitarlas con los talleres que se ofrecen en el lugar.

Pueden hablar al 075 para pedir información o marcar al 911.

Centro de Formación para la Mujer, IAP (Ceforma)

Esta fundación promueve el desarrollo integral de la mujer a través de Talleres de Capacitación Laboral y un Programa de Desarrollo Humano, Denisse Aguayo Ballesteros, coordinadora operativa, expresó que brindan talleres de panadería, repostería, costura, taller de belleza y manualidades pero además en el programa de desarrollo humano se ofrecen pláticas gratuitas con temas de prevención de violencia y salud, entre otras que abren el panorama a las féminas.

Este centro fortalece el interior y exterior de las mujeres que llegan a este lugar para tomar algún curso.

Doctor Noriega no.121 colonia Centro, Hermosillo

Tel. 66-22-12-45-35

Cel. 66-21-12-96-79

Instituto Sonorense de la Mujer (ISM),

El Instituto Sonorense de la Mujer (ISM), apoya a las mujeres del Estado, brindando servicios integrales de atención sicológica y asesoría legal

66-22-17-49-86

Periférico Norte #328 , Hermosillo