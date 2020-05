Payasita sonorense forma parte de brigada ¡de apoyo emocional!

HERMOSILLO, Sonora.- En tiempos de crisis siempre hará falta quién haga reír y quién sea capaz de escuchar. Con esa premisa, Pamela Lara, “Payasita Matilda”, es parte de la Brigada de Recuperación Emocional Risaliencia Aire, conformada por payasos del continente que se preparan para apoyar en los tiempos difíciles que vendrán después de la pandemia.

A través de Facebook, payasos de México, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana e incluso de Estados Unidos se turnan para realizar a diario tres transmisiones en vivo y acompañar de esa manera durante la cuarentena.

“Los payasos somos transmisores de emociones, muchas veces pensamos que solamente hacemos reír, me ha tocado ver espectáculos donde te dejan con la lágrima, te transmiten la angustia, la tristeza, y de igual manera te transmiten la calma, la paz y todo eso”, dice Pamela, la única sonorense en esta brigada.

Ella es sicóloga de profesión, pero desde hace varios años le presta su cuerpo y su voz a Matilda, el personaje que creó para animar en las fiestas y con el que busca hacer reír y dejar un mensaje de esperanza.

“Empecé en la prepa, fue algo de lo que me enamoré y no he podido dejar, porque yo siento que mi parte social la he hecho muy bien”, señala.

La pandemia del Covid-19 y las medidas que se tomaron para reducir los contagios han impedido las fiestas infantiles como tradicionalmente se celebran. Aun en su casa, Pamela no deja de dar vida a Matilda, pues ha encontrado otra forma de seguir activa como payasa.

Hace dos meses, por medio de un colega, se enteró de la brigada de payasos y se apuntó para participar. Ellos, menciona, ya tenían como antecedente una intervención similar en terremotos y otros conflictos, pero nunca uno de alcance mundial como el coronavirus.

Pamela refiere que es inevitable ver la crisis económica que está generando la pandemia, pero que a ello se le sumarán los problemas que surgirán desde el lado emocional, y es ahí donde los payasos buscan impactar de forma positiva.

“Tenemos un compromiso social con las personas que nos ven porque creen en nosotros, simple y sencillamente el maquillaje ya emula alegría, tranquilidad, algo positivo”, resalta.

El payaso Bubo, Samyto, Spaguetty, Meylis, Chechereque y Bomboncito son sólo algunos de los artistas que, como Matilda, participan en la brigada y que desde diferentes países se unen para la misma causa: Dar apoyo emocional desde ahora.

MUY PROFESIONALES

La estrategia no es improvisada, puntualiza Pamela, porque en estas semanas se han preparado para que sus shows sean entretenidos pero a la vez con calidad. Hace un par de semanas realizaron el Primer Coloquio Latinoamericano “La función del payaso en tiempo de contingencia”.

“Es una brigada que tiene presencia en Latinoamérica, está avalada por la UNAM y está reconocida por la Academia de Resiliencia en Latinoamérica. A mí me gustó mucho porque vi que era muy formal, hay un grupo de sicólogos atrás, profesionales que nos están guiando”, asegura.

Y si bien los acentos, los estilos y el humor en sí pueden variar de país a país, indica que la necesidad de dar alegría y ayudar a la calma no cambia al pasar las fronteras.

Con 21 años de experiencia como artista, la mayoría de ellos con el personaje de Matilda, Pamela considera que el papel del payaso es más importante que nunca, aun cuando muchos de ellos se han quedado sin trabajo por la pandemia.

Señala que el antecedente del payaso es el bufón, la figura encargada de presentar espectáculos al rey para que este pudiera tomar una decisión importante. También era recurrente en los hospitales, donde tenía como misión hacer reír para aminorar el dolor.

Y en ese sentido, menciona: “Ya nos toca dar la parte no tanto física, sino emocional o intelectual, tenemos que dar ese salto, este cambio y evolucionar junto con todo esto”.

RISA Y RESILIENCIA

El nombre de la brigada, Risaliencia, es un acrónimo de risa y resiliencia. El lema es “Resistir, aprender y trascender”, y el saludo emblemático, al no poder estrechar las manos por el coronavirus, es una “R” en lengua de señas, un signo que recuerda al “changuito de buena suerte”.

Todo ello representa la esencia de la brigada, que considera a la risa como una de las principales herramientas para hacer frente a cualquier crisis. Y entre más payasos de unan a este equipo más serán las posibilidades de ayudar, añade Pamela.

“Creemos que la risa y la alegría son un elemento básico para la recuperación emocional”, expresa, “y sobre todo queremos que las personas nos vean como lo que somos: En su mayoría somos payasos preparados no solamente para el espectáculo, también nos preparamos emocional e intelectualmente y estamos creciendo en esto”.



¿En dónde ver a los payasos de Risaliencia?



Facebook:

Risaliencia Aire

Horarios:

9:00, 14:00 y 18:00 horas.