Patronato no sabía que el domingo debe ser gratis el estacionamiento

HERMOSILLO, Sonora.- Después de haberse dado a conocer por la autoridad municipal que el cobro de los parquímetros debía ser libre en domingo, el presidente del Patronato Pro Obras del Centro señaló desconocer dicho artículo en el reglamento.

Miguel Ángel Figueroa Gallegos indicó que esa disposición no fue informada al patronato, pero se acatará lo que señale la autoridad.

"El patronato tiene una concesión y esa concesión tiene un reglamento y permite al patronato que funcionen los parquímetros de 08:00 a 20:00 horas", comentó.

A raíz de la declaración, Figueroa Gallegos manifestó que se reunieron con Gino Saracco, de Inspección y Vigilancia ya que se desconocía dicha iniciativa.

"Nadie nos notificó y nadie nos dijo nada", dijo, "pero si va a proceder eso tendríamos que actualizar el reglamento de la concesión para facilitarnos hacer eso, el cual está ligado al reglamento del Municipio".

El reglamento actual tiene poco más de 15 años, recordó el presidente del Patronato, ya que fue cuando recién se instalaron los primeros parquímetros en la ciudad.

Actualmente, en el Centro de Hermosillo existen 500 parquímetros

"Las indicaciones que tienen los policías es que en días festivos y domingos no se multa. La esencia del patronato no es recaudatoria, es que los visitantes en encuentran lugar, aquí la recaudación pasa a segundo término, lo que nos afecta es que los clientes no tendrían lugar para estacionarse", explicó.

Años atrás cuando aún no se instalaban dichos dispositivos contó que los estacionamientos eran utilizados por los mismos vendedores, dejando pocos espacios libres a los visitantes.

Figueroa Gallegos puntualizó que una vez que se tenga una respuesta, independientemente del resultado el Patronato Pro Obras del Centro se ajustará a dicha resolución.