Pasión Virtual

HERMOSILLO, Sonora.- Los videojuegos deportivos, eGames o eSports, llegaron para quedarse, pues la realidad virtual se ha convertido en eso mismo: "Una realidad".



Guiada por la tecnología, en un proceso de consolidación y que lleva según sus participantes a ejercer una pasión similar a la desarrollada en la actividad física, cargada de adrenalina, con su respectivo agobio físico y sicológico.



En el mundo, desde hace tiempo, el honor está en juego por ser el mejor competidor de cualquier juego en una consola, PlayStation y Xbox, o en una computadora. Títulos como FIFA, League of Legends, Call of Duty, Fortnite, Counter Strike, son los de mayor tendencia en el orbe.



Este año, nuestro País decidió por no quedarse atrás con la creación de la Federación Mexicana de eSports (FEMES), una organización que vio la luz en febrero, y que, según sus cifras, existen 60 millones de gamers en México.



La Comisión Nacional del Deporte (Conade) avaló el nacimiento del organismo, el cual tiene la encomienda de crear ligas, así como conformar selecciones que representan a México en competencias internacionales y exponer el talento nacional hacia todo el mundo.



Sonora también se hace presente en la comunidad gamer. El deporte, en este caso, repercute con la participación del FIFA 19, la más reciente versión de la franquicia de EA Sports, desarrolladora del videojuego.



De una simple "reta" entre amigos, a convertirse en un campeonato organizado de hasta 64 participantes, es como Torneos FIFA Hermosillo se ha desarrollado en los últimos años, un ejemplo de que los eSports se están promoviendo, según palabras de Carlos Roldán, fundador de Torneos FIFA Hermosillo.



"Iniciamos en las retas con los amigos, en la carnita asada y vamos a echar una retita. Cinco, seis amigos nos juntamos a jugar. Y fuimos metiendo dinero para el campeón, para que se fuera haciendo más atractivo el torneo.



"Es especial para mí que fui el primero en aquí en Hermosillo en organizar torneos de este nivel, de esta categoría, así como en Sonora. Siempre me preguntan cuándo va ser el siguiente torneo, cuándo lo vas a organizar, siempre nos han externado su gusto por lo que hacemos", explicó.

La difusión de los eGames ya no es sólo por Internet. La televisión ya se dio cuenta del potencial que hay en audiencias.



TV Azteca transmite semanalmente competencias con la presencia de jugadores latinoamericanos del título League of Legends, uno de los de mayor participación a nivel mundial.



La cadena ESPN cuenta en su barra de programación con espacios de hasta una hora de torneos internacionales de FIFA, NFL Madden o Injustice. Así como en sus noticieros diarios, espacios dedicados a las últimas novedades e información de deportes electrónicos.



Incluso, equipos de la Liga MX han volteado a ver a la escena de los videojuegos. América, Chivas y Pachuca hasta el momento son los únicos que cuentan con un representativo para participar en diferentes títulos.