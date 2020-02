Parecen inofensivos, pero son peligrosos

HERMOSILLO, Sonora.- Parecen inofensivos, es más, forman parte de la vida diaria y por mucho resultan indispensables para el día a día; lo malo es que al terminar su vida útil pocos saben cómo desecharlos apropiadamente y es entonces cuando se convierten en un peligro para el medioambiente y la salud del ser humano.

Las pilas de los relojes y teléfonos, los aparatos electrónicos descompuestos, las colillas de cigarro, jeringas usadas y controles de aparatos, entre otro tipo de componentes, no deben de desecharse en la basura doméstica, pero los hermosillenses no han dejado de hacerlo.

Norberto Barraza Almazán, titular de Servicios Públicos Municipales, indicó que aun cuando se han colocado centros de acopio para recibir basura electrónica esta todavía la encuentran en las bolsas de desperdicios domésticos.

"La basura electrónica nos llega cuando la arrojan a las bolsas de basura doméstica, ahí los pepenadores en el relleno sanitario les quitan las conexiones de cobre o aluminio; y cuando nos la llevan a los reciclacentros", comentó.

Al mes, se reciben entre 4 mil y 5 mil baterías, detalló el funcionario, la cantidad de tóners es menor, ya que se reciben entre 80 a 100 durante ese lapso.

"Nosotros vamos y entregamos las pilas que nos llegan a los reciclacentros, así como los toners ya que manejan lo que son residuos especiales y peligrosos", afirmó.

Por el tamaño de estos residuos es fácil que se vayan en la basura doméstica, pero a todas las semanas se hace la invitación para que se coloquen en los lugares especiales.

MANEJO ESPECIAL

La maestra de la carrera de Ecología de la Universidad Estatal de Sonora (UES), Maribel Pallanez Murrieta, explicó que dentro de la Ley Integral del Manejo de Residuos existen cuatro categorías de desechos, dos de ellas son de manejo específico.

"Una de ellas es de manejo especial y otras son los de residuos peligrosos. Los residuos electrónicos tienen de ambas dentro de sus partes internas, estos residuos no se pueden y no se deben manejar en el uso diario como los que manejamos en casa", destacó.

Estos tienen diversos componentes como polvo de zinc y polvo de manganeso que al infiltrarse dentro del subsuelo contaminan el manto freático, es decir, el agua que está en el subsuelo.

"Estos residuos deben ser llevados a lugares especiales, donde los desmembran, les sacan los materiales que pueden volverse a reutilizar como los hilos de cobre y los otros deben de neutralizarlos porque tienen muchos componentes ácidos", detalló.

En caso de tener este material en casa, se debe resguardar en un lugar oscuro y templado dentro del hogar, agregó ya que el calor extremo ocasiona, en el caso de las baterías que se les salga el líquido.

LOS BIOLÓGICOS

Si en casa hay uso de jeringas ese tipo de desechos, catalogados como biológico infecciosos, deben de colocarse en un contenedor o caja de plástico debidamente tapados, para prevenir alguna situación de riesgo al momento en que los recolectores manipulen las bolsas, indicó Norberto Barraza Almazán.

"No tenemos manera de saber qué tanta basura como jeringas, torundas con sangre o vendas llegan al relleno sanitario lo que sí podemos hacer es decirle a los ciudadanos que los coloquen dentro de una botella plástica o una caja indicando qué hay en el interior", dijo.

El titular de Servicios Públicos Municipales puntualizó que poco a poco más personas se acercan a los reciclacentros a depositar su basura electrónica, así como colillas de cigarro las cuales son llevadas para su tratamiento especial.

La recomendación es que se acerquen a los reciclacentros para conocer cuál es la manera correcta de disponer de este tipo de desperdicios.

¿QUÉ HACEN LOS HERMOSILLENSES?

En los cajones de los “tiliches” o en cajitas, así guardan los hermosillenses las baterías, mientras que otros al no saber qué hacer con ellas las tiran a la basura.



Daniela Hernández, vecina de la colonia Las Minitas comentó que guarda las pilas que no sirven en un cajón donde están algunos cables o cargadores de baterías.

“Desde hace mucho me han dicho que no deben de tirarse, mis sobrinos me las piden porque en sus escuelas las juntan y las llevan a un lugar para que se encarguen de ellas”, dijo.

Algunos otros ciudadanos prefieren comprar baterías recargables, ya que utilizan aparatos electrónicos de forma constante y a la larga les resulta más barato.

¿LO SABÍA?

El aceite de cocina usado contiene 5 mil veces más carga contaminante que el agua residual que circula por las alcantarillas y redes de saneamiento; puede llegar a contaminar 40 mil litros de agua.

¡ENTÉRESE!

Una pila de mercurio puede contaminar: 600 mil litros de agua.

Una pila alcalina contamina: 167 mil litros de agua.

Una pila de óxido de plata contamina: 14 mil litros.

Para contaminar 6.5 millones de litros de agua, correspondientes a una piscina de clavados, se necesitarían sólo 40 alcalinas.



Una colilla de cigarro al suelo contamina hasta: 50 litros de agua .

.

INFORMACIÓN: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES