Para vecinos de la Central Camionera de Hermosillo la ola migratoria está a la puerta de sus casas

HERMOSILLO, Sonora.- Luego de que los migrantes africanos convirtieran en un campamento temporal los terrenos baldíos que se ubican frente y a un costado de la central de Tufesa, vecinos de los alrededores exigen a las autoridades habilitar un albergue o instalar baños portátiles.

César Enrique Elizondo Gutiérrez, habitante de la colonia Revolución I, expresó que en lo personal ha apoyado a los migrantes africanos con ropa, electricidad, agua, colchonetas, artículos de aseo personal y otros, porque son buenos y sufren carestías al pasar por varios países.

A mí no me molestan porque no son dañistas, tenían un ‘cochinero’ de botellas como se puede apreciar en aquel lote, y no hay baños (para los migrantes) eso es lo que les molesta a dos o tres gentes de aquí en la colonia”, dijo.