Para Sebastián las Matemáticas son su pasión

HERMOSILLO, Sonora.- Desde que estaba en preescolar, Sebastián Preciado Molina, de 11 años de edad, ha tenido una pasión por las Matemáticas, la cual lo ha llevado a ser preseleccionado para ser uno de los representantes de México en International Mathematics Competition en julio 2023.

Originario de Cananea, Sonora, y estudiante de sexto grado del Colegio Bicultural de las Américas, manifestó sentirse emocionado de no sólo representar a México, sino por venir de un municipio pequeño como lo es Cananea.

Para Sebastián los problemas de lógica son su fuerte y para él las Matemáticas no representan una dificultad, pero para ello práctica y busca entender cada una de las operaciones para lograr el resultado exacto posible.

Me gustaría estudiar la carrera de Matemáticas aquí en la Universidad de Sonora. Las Matemáticas difíciles no son, es necesario que puedan aprenderlas para que las puedas implementar en la vida”, dijo.

Aunque al momento de ser inscrito a competencias no le generó expectativa, actualmente se sorprende de sus capacidades y de como a lo largo de los meses ha avanzado hasta ser preseleccionado como parte del equipo que representará el País el próximo año”. “No me esperaba llegar tan lejos, a la mejor llegar a dos o tres etapas pero ya estoy en la sexta y no me lo esperaba la verdad”, mencionó el menor.